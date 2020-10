Ampel-Provisorium an A 45 ist Pendlern und Firmen seit Jahren Dorn im Auge

Und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern: Wie aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Gordan Dudas an die Landesregierung hervorgeht, können derzeit „keine belastbaren Aussagen zum Zeitplan gemacht werden“, denn: Die Erneuerung der Ampelanlage hängt mit dem sechsstreifigen Ausbau der A 45 in diesem Bereich zusammen. Und dafür laufen derzeit die Planungen für die Baurechtschaffung, heißt es weiter.

Zum Hintergrund: Die Stadt Lüdenscheid und das Gewerbegebiet Rosmart sind über die Anschlussstelle 14 (Lüdenscheid) an die BAB 45 angeschlossen. Die Anbindung über die Brunscheider Straße (L 655) ist sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch die heimische Wirtschaft von großer Bedeutung, schreibt Dudas in seiner Anfrage, die er bereits vor drei Jahren in ähnlicher Form gestellt hatte. Damals hatte die Landesregierung einen groben Zeitplan skizziert, nach dem erst ab dem Jahr 2023 bis 2025 mit einer Baudurchführung zu rechnen ist. „Der lange Zeitrahmen war bereits damals nicht akzeptabel für all diejenigen, die tagtäglich in dem Bereich im Stau stehen und als Unternehmen im Gewerbegebiet auf einen zügigen Verkehrsfluss angewiesen sind“, schreibt Dudas weiter und erneuerte sein Anfrage – in der Hoffnung, dass das Planungsverfahren schneller realisiert werden kann. Folgende Antworten gab es aus dem Landesverkehrsministerium: