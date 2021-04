Amazon-Bote am Friedhof überfallen

Polizei sucht nach zwei Männern

+ © picture alliance/dpa Ein bislang unbekannter Täter raubte einen Amazon-Paketboten in Lüdenscheid aus. © picture alliance/dpa

Ein Amazon-Paketbote ist am Dienstag in Lüdenscheid auf dem Diebesweg, am Rande des evangelischen Friedhofs, überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.