Am Wochenende: Wieder Papiercontainer in Lüdenscheid in Flammen

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Serie von Bränden an Container-Standorten reißt auch nach der Ermittlung einer Tatverdächtigen aus Lüdenscheid nicht ab.

Lüdenscheid - Am Wochenende standen abermals zwei Altpapierbehälter in Flammen. Diesmal traf es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr einen Container am Waldenburger Weg im Ortsteil Honsel.

Am Sonntag gegen 16.35 Uhr brannte ein Papiercontainer am Eulenweg in der Nähe der Adolf-Reichwein-Gesamtschule am Wehberg.

In beiden Fällen liegen laut Polizeibericht noch keinerlei Hinweise auf Täter vor. Die Kriminalpolizei prüft derzeit mögliche Tatzusammenhänge.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der Rufnummer 0 23 51 /90 99 0 entgegen.