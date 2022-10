Am Waldrand: Brennholz-Diebe nehmen privaten Wintervorrat mit

Von: Jan Schmitz

Gerade ziemlich begehrt und deshalb auch ziemlich teuer: Brennholz. © Julian Stratenschulte/dpa

Brennholz ist inzwischen ein begehrtes Gut und damit teuer. Unbekannte machten sich nun am Wintervorrat eines Bürgers zu schaffen.

Lüdenscheid – Von einem privaten Lagerplatz auf einem eingezäunten Gelände am Rande eines Waldgebiets an der Lösenbacher Landstraße wurden in der Zeit zwischen dem 10. und 20. Oktober zehn Raummeter Brennholz entwendet.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Holz-Scheite einen Wert von etwa 1000 Euro. Nach Einschätzung der Ermittler müssen die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Mögliche Zeugen des Holz-Diebstahls wenden sich an die Polizei unter Tel. 02351/ 90990.