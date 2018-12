Hueck: „U-Boot“ in der Werkshalle

© HUECK System GmbH & Co. KG

Die insgesamt 19 Tonnen schwere neue Aluminium-Rollmaschine wurde per Autokran auf die vorbereitete Basis gehievt.

Lüdenscheid - „Sieht aus wie ein U-Boot“, war die einhellige Meinung aller Beteiligten, als im Werk Elspe des Lüdenscheider Traditionsunternehmens Hueck der neue, hochmoderne „Aluminium-Roller“ ausgeliefert wurde.

Ein Autokran hievte die 19 Tonnen schwere, elf Meter lange und drei Meter hohe Maschine zunächst auf eine Rollvorrichtung vor der Werkshalle, um sie anschließend bis zu ihrem neuen Standort neben die baugleiche Schwestermaschine zu schieben.

Knapp eine Million Euro hat die Hueck System GmbH & Co. KG in die Optimierung der Dämmprofilmontage investiert. Mit der neuen Aluminium-Rollmaschine kann der Spezialist für Fenster, Türen und Fassaden aus Aluminium seine wärmegedämmten Profile nun noch schneller, flexibler und sicherer herstellen.

„Diese CNC-Maschine der neusten Generation ersetzt eine alte Anlage von 1996, die noch manuell bedient werden musste“, erklärt Dr. Thomas Herding, Betriebsleiter des Schwesterunternehmens Hueck Extrusion GmbH & Co. KG, der für den Aufbau des Alu-Rollers zuständig war. Im Zuge der Neuanschaffung hat Hueck aber nicht nur in die neue Maschine investiert, sondern gleich den gesamten Arbeitsbereich renoviert. Dabei wurden gleichzeitig auch gleich die Logistik- und die Arbeitsprozesse optimiert.



„In dieser Anlage werden gleich drei Arbeitsgänge in einem Durchgang erledigt“, erläutert Hueck-Einkaufsleiter Christoph Siewert. „Wir erfüllen damit einerseits gestiegene Ansprüche an die Arbeitssicherheit und andererseits erhöhen wir unsere Produktivität und Kapazität ganz erheblich.“ So betrügen zum Beispiel die Rüstzeiten bei der neuen Maschine nur noch eine Minute – im Unterschied zu 20 Minuten bei der alten.



„Das ist für Hueck besonders im Hinblick auf die steigende Nachfrage nach zweifarbigen Profilen und kleineren Bestelleinheiten wichtig“, sagte Siewert. „Unsere metallverarbeitenden Kunden legen sich heute nicht mehr große Mengen auf Lager, sondern wollen die benötigten Aluminium-Profile Just in time.“ Mit dem hochmodernen Alu-Roller könne Hueck nun noch schneller auf Bestellungen reagieren und auch kleine Einheiten wirtschaftlich produzieren.