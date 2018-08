Altstadtumbau in Lüdenscheid: Behindertenvertreter üben Kritik

Lüdenscheid - Der Altstadtumbau erfordert langfristige Vorbereitungen. Dabei gilt es, unterschiedliche Interessen bei der Feinplanung zu berücksichtigen. Am Donnerstag erläuterte Christian Vöcks, Fachdienstleiter Stadtplanung und Geoinformation, vor der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen einige Details.

Was wird sich in der Altstadt tun und wann? Was verbessert sich dort für Menschen mit Behinderungen? Und vor allem: Wie eng wird deren Interessenvertretung an der Feinplanung beteiligt?

– Um diese und andere Fragen zu beantworten, war Christian Vöcks, Fachdienstleiter Stadtplanung, am Donnerstag im Gremium zu Gast. Man sei beim Vorentwurf, bekräftigte Vöcks zum Auftakt: „Die genaue Ausarbeitung folgt.“ Der Entwurf soll Ende 2019 stehen, dann können Förderanträge gestellt werden. Vergaben 2020, Beginn 2021 – so sei der Plan.

Noch redet man also nur über Vorschläge auf Basis des Wettbewerbssiegerentwurfs. Vöcks stellte die Idee vor, mit Neupflasterung der Innenstadt einen „ruhigen Teppich“ zu schaffen, in dem durch Intarsien-Pflasterung vor den Eingängen Akzente gesetzt würden. Auf diese Weise sollen auch Platzsituationen betont werden.

Doch schon in diesem frühen Stadium ließ zweierlei die Gruppe aufhorchen. Zwar stieß der Vorschlag, einen stolperfreien Weg aus gesägten Natursteinen durch die Altstadt zu legen, auf Zustimmung. Das sei ein Kompromiss zwischen dem Gestaltungsanspruch einer Altstadt und der Begehbarkeit des Kopfsteinpflasters, sagte Vöcks. Dass davon allerdings „aus Kostengründen“ keine abgeflachten Zuwegungen weiter zu einzelnen Häusern führen, war für die Gruppe nicht nachvollziehbar.

Rollstuhlfahrer Dietmar Klebon war zudem aufgefallen, dass der Plan eine Boule-Bahn ebendort ausweist, wo drei Behindertenparkplätze neben der Kochschule an der Turmstraße angelegt sind. Für Christian Vöcks hatte die Architektenidee, dort eine „Fläche zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität“ vorzusehen, durchaus Charme. Doch auf Nachfrage sagte er gestern: „Ich bin auch skeptisch. Ich wüsste gar nicht, wo man Ersatz schaffen könnte.“

Auch Vorsitzende Monika Schwanz zeigte sich alarmiert. So leicht sei kein Ersatz zu finden: „Die Behindertenparkplätze braucht man da oben. Dann habe ich die Möglichkeit, die steile Wilhelmstraße zu umgehen.“ Möglicherweise lässt sich das Parkproblem für Behinderte durch einen Shuttle-Bus für die Altstadt entschärfen. Das Thema kommt im September auf die Tagesordnung des nächsten Bauausschusses.