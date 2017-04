Altstadt soll "zukunftsfit" werden

Beim Altstadttag am 13. Mai sind alle Akteure und Bewohner der Altstadt willkommen.

Lüdenscheid - „Wir wollen einen Rundumschlag, um die Altstadt zukunftsfit zu machen“, sagt Christian Vöcks, Fachdienstleiter für Stadtplanung und Verkehr.

Um Wünsche von Akteuren und Bewohnern der Altstadt zu berücksichtigen, wird es einen Wettbewerb geben. Dieser und zwei weitere Punkte werden den Altstadttag am 13. Mai bestimmen.

Das Programm dieser Veranstaltung stellten am Donnerstag Hans-Jürgen Badziura, Fachdienstleiter für Umweltschutz und Freiraum, Christian Vöcks, Marit Schulte, Pressesprecherin der Stadt sowie Sarah Loch und Martin Vöcks vom Altstadtbüro vor.

Die Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes der Lüdenscheider Altstadt sollen ab 14.30 Uhr in den Gemeinderäumen der Erlöserkirche den Anwesenden an diesem Tag zunächst vorgestellt werden.

Anschließend soll es um den landschaftsplanerischen Wettbewerb gehen, der vom Büro Pesch und Partner aus Herdecke betreut wird. Bewohner und Akteure haben an diesem Nachmittag die Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu verschiedenen Bereichen zu gründen. Fünf Themen werden dabei vorgegeben: Grün in der Stadt, Hochstraße, Eingänge der Altstadt, Barrierefreiheit und Erreichbarkeit/Mobilität sowie Spielorte für Groß und Klein sollten eine Rolle spielen. Weitere Gruppen seien möglich, sagt Martin Vöcks.

Ideen bis zu den Sommerferien

Ideen zur Umgestaltung sollen bis zu den Sommerferien fertig sein, am 13. Juli werden die zusammengefasst vorgestellt. Drei Folgetermine für das Zusammentreffen der Gruppen werden vorgegeben. Aus den Ideen sollen verschiedene Architekten dann Entwürfe entwickeln – unter Berücksichtigung der Wünsche der Altstädter. Das soll bis zum Frühjahr 2018 passieren.

Um die Planung letztendlich umzusetzen, müsse die Stadt dann einen Förderantrag stellen. Daher werde es zu keinen größeren Maßnahmen vor 2019 kommen, sagt Badziura.

Altstadtbeirat soll gewählt werden

Der dritte Programmpunkt am Altstadttag ist der Altstadtbeirat. „Wir geben die Fördergelder in Bürgerhand“, sagt Christian Vöcks. Im Rahmen der Fördergelder werde es einen Verfügungsfond geben. Ein Gremium, der Altstadtbeirat, mit 16 Mitgliedern soll dafür gegründet werden. Die Mitglieder sollen an dem 13. Mai gewählt werden. Außerdem soll der Beirat eine Art Diskussionsplattform sein.