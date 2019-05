Altstadttag: Am 11. Mai erwarten Besucher jede Menge Infos

Am Samstag, 11. Mai 2019, laden die Stadt Lüdenscheid und das Altstadtbüro von 11 bis etwa 14 Uhr zum Altstadttag im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche, Kirchplatz 11 -17 ein.

Am Samstag, 11. Mai 2019, laden die Stadt Lüdenscheid und das Altstadtbüro zum zweiten Altstadttag ein. Von 11 bis etwa 14 Uhr geht es im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche, Kirchplatz 11 -17, um Informationen, Diskussionen und den Austausch rund um das Projekt „Mensch Altstadt“. Die Veranstaltung findet im Rahmen des bundesweiten „Tages der Städtebauförderung“ statt.

Das Projekt „Mensch Altstadt“

„Mensch Altstadt“ – so lautet der Slogan, der für die Erneuerung der Altstadt von Lüdenscheid steht. In den nächsten Jahren wird hier eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um den alten Kern der Stadt zu stabilisieren und aufzuwerten. Schlüsselprojekte sind unter anderem der Neubau der Musikschule an der Staberger Straße, die Erneuerung der öffentlichen Räume in der Altstadt und der Wilhelmstraße sowie die Stärkung als Kultur- und Bildungsschwerpunkt.

+ Flyer des Altstadttages. © Stadt Lüdenscheid

Die Kosten für diese und weitere Projekte und Maßnahmen von „Mensch Altstadt“ werden in den nächsten Jahren von Land und Bund mit 80 Prozent gefördert. Die Stadt Lüdenscheid trägt den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent.

Programm des Altstadttages

Bauliche Veränderungen Wie verändert sich die Altstadt? Am 11. Mai erfahren die Besucherinnen und Besucher des Altstadttages, was in den kommenden Jahren baulich in der Altstadt passiert. Landschaftsarchitekt Frank Reschke stellt die Entwurfsplanung seines Büros für die Erneuerung der Altstadtgassen, des Graf-Engelbert-Platzes, des Burgspielplatzes und der Wilhelmstraße vor. Besucher haben die Möglichkeit, dem Planer Fragen zu stellen und Anregungen zu den Planungen zu geben. Die Pläne für den Neubau der Musikschule sowie die Sanierung der Volkshochschule an der Alten Rathausstraße 1 und 3 stellt die Projektleiterin für den Bereich Hochbau, Gudrun Abendroth, vor.

+ Blick auf die Altstadt. © van de Wall

Neubesetzung des Altstadtbeirates

Im Zuge des Altstadttages wird der Altstadtbeirat für die kommenden zwei Jahre neu besetzt. Bis zum 5. Mai konnten sich Bewerber melden. Sollte es mehr Bewerber als zu vergebende Sitze für einzelne Themenbereiche geben, werden die Posten beim Altstadttag per Los vergeben.

Im Altstadtbeirat wird die Umsetzung des Projekts „Mensch Altstadt“ diskutiert. Er dient als Austauschgremium und berät die Stadt und das Altstadtbüro zu altstadtrelevanten Themen. Darüber hinaus entscheidet er über die Fördermittel für Projekte aus dem Altstadtfonds und dem Investitionsfonds Altstadt.

Altstadtforum: Gelegenheit zum Austausch

Beim anschließenden Altstadtforum geht es um den Austausch untereinander. Interessierte Personen, Vereine, Initiativen, Gewerbetreibende, Immobilienbesitzer und Einrichtungen aus der Altstadt haben dann Zeit und Gelegenheit, ihre Ideen und Vorhaben vorzustellen, Anregungen zu erhalten oder auch Kooperationen zu vereinbaren.

Alle Bewohner, Gewerbetreibenden, Immobilienbesitzer, Vereine und weitere Akteure der Altstadt sind herzlich eingeladen, durch ihre Teilnahme am Altstadttag an der Umsetzung des Projektes „Mensch Altstadt“ mitzuwirken.

Weitere Infos: www.mensch-altstadt.de