Altstadtkonferenz am 13. Mai

Lüdenscheid - Wenn am 13. Mai bei einer großen Altstadtkonferenz von 14 bis 18 Uhr der sogenannte Altstadtbeirat gegründet werden soll, hat die örtliche Behindertenvertretung keine Zeit. „Da sind wir den ganzen Tag im Stern-Center“, sagte Monika Schwanz bei der Sitzung der Interessenvertretung am Donnerstag. Denn zeitgleich findet dort der langfristig geplante Aktionstag Behinderter statt. Motto: „Wir gestalten unsere Stadt.“

Christian Vöcks, im Fachdienst Stadtplanung und Verkehr beschäftigt – sein Cousin Martin ist als Projektleiter im Altstadtbüro tätig –, sah darin allerdings kein großes Problem. Es bleibe auch sonst ausreichend Zeit, die Interessen der Behinderten im Zusammenhang mit dem Altstadtumbau vorzutragen.

Gemeinsam mit Falk Dietrich von der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) erläuterte Christian Vöcks den Interessenvertretern am Donnerstag, wie und vor allem in welchen zeitlichen und planerischen Abschnitten die Umgestaltung der Altstadt vonstatten gehen soll: „Das ist der Bereich, um den wir uns jetzt die nächsten Jahre kümmern werden.“ Voraussichtlich Ende 2023 soll mit dem Umbau der Wilhelmstraße diese Mammutaufgabe abgeschlossen sein.

Dass die ersten Schritte auf diesem Weg schon nicht ganz stolperfrei sind, gab einzelnen Vertretern allerdings zu denken. Ein Wort wie Barrierearmut beispielsweise stieß direkt auf Widerspruch. „Die gibt es nicht“, bekräftigte der blinde Henning Schwartz. Entweder gebe es Barrieren oder eben nicht. Auch der Umstand, dass das Altstadtbüro – aus Sicht der Rollstuhlfahrer „ausgerechnet“ – in der Altstadt angesiedelt werden musste, empfinden manche als Behinderung. Als Rollstuhlfahrer komme man weder übers Pflaster noch über die Stufen ins Altstadtbüro. Die angekündigte „Matten-Idee“ fürs Pflaster sei auch sang- und klanglos fallen gelassen worden. Und die mobile Rampe, die Rollstuhlfahrern bei Bedarf den Weg ins Altstadtbüro ermöglichen soll, sei zu schmal. Das wiederum wolle man demnächst testen, kündigte die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Monika Schwanz an. Der Hersteller, so bekräftigte es Christian Vöcks mehrfach, habe die Breite als „für 98 Prozent der Rollstühle ausreichend“ erklärt. Jetzt soll sich zeigen, ob das zutrifft.