Altstadtfest in Lüdenscheid: Graf Engelbert lässt bitten

Von: Susanne Kornau

Teilen

Unermüdlich, und wenigstens provisorisch gegen den Regen geschützt, arbeiten sich die Pflasterer derzeit weiter durch die Gassen. Bis zum Altstadtfest soll der letzte Stein liegen: Dann wird der Burgspielplatz eröffnet. © nougrigat

Die weiß-roten Wimpelketten flattern fröhlich im Wind. Das Wetter ist ihnen egal. Genau die richtige Grundeinstellung, die das Team um Altstadtvereinsvorsitzende Sigrid Schroeder im Endspurt vor dem Graf-Engelbert-Fest am Sonntag pflegt.

Lüdenscheid –Schließlich war auch im Mittelalter vieles nicht berechenbar – nicht nur das Wetter. „Wenn der Lüdenscheider weiß, es könnte regnen, dann hat er eine Jacke mit“, stellt sie fest und schiebt das Thema beiseite.

Auf den letzten Metern hin zum großen Altstadtfest gibt es noch viel Feinschliff zu erledigen und auf kurzfristige Änderungen zu reagieren. Das Umplanen, sagt Sigrid Schroeder, gehört zum Geschäft. Doch auch wenn man immer mit der einen oder anderen Absage rechnen muss, so bleibt eine Fülle von Angeboten in den Gassen und in umliegenden Institutionen, die eigens ihre Türen öffnen werden. Die Gedenkzellen, zum Beispiel, werden zu besichtigen sein. Die Stadtbücherei besetzt einen Bücher-Infostand, bei der Awo gibt es Reibeplätzchen. Viele der umliegenden Gastronomen beteiligen sich ebenfalls mit originellen Speisen und Getränken am bunten Geschehen zwischen Kirchplatz, Graf-Engelbert-Platz und dem gerade rechtzeitig fertiggestellten Burgspielplatz. „Die Bauarbeiter geben alles“, lobt Sigrid Schroeder. Sie pflasterten selbst im strömenden Regen unter provisorischen Schutzplanen. Versprochen ist versprochen.

Viele Aktionen für Kinder

Alljährlich faszinierend ist der Blick ins Lagerleben der Gräflichen Allianz zu Arnsberg, die ihre Zelte wieder an der Kirche aufschlagen wird. Auf Schritt und Tritt begegnet der Gast Gauklern oder der guten Fee, folgt dem Leierkastenmann von der Lenne mit Augen und Ohren oder den tanzenden Schotten, lauscht Musik und Gesang der Formatio Kupfergold.

Wie viel Arbeit und Zeit in den akribischen Vorbereitungen für das Fest steckt, zeigt sich an der Liebe zum Detail – von der weiß-roten Mülleimerverkleidung bis hin zum eigens genähten Behang, der die Hauptbühne auf dem Graf-Engelbert-Platz schmücken wird. Man freue sich über jeden, der passend gewandet komme, auch das sei Teil des besonderen Flairs, findet Sigrid Schroeder. Die teilnehmenden Gruppen machen’s gerne vor, unter anderem die Fahnenschwenker des BSV, die ebenfalls in der Oberstadt unterwegs sein werden.

Los geht’s mit dem offiziellen Programm um 11.45 Uhr, wenn Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und der stellvertretende Landrat Ralf Schwarzkopf mit Klingeln und Fanfarentönen vom Inselhaus am Karussellplatz in die Altstadt begleitet werden, wo sie das Fest eröffnen. Nach einem bunten Reigen von Programmpunkten, handwerklichen Vorführungen und vielen Aktionen für Kinder endet das 10. Graf-Engelbert-Fest um 18 Uhr.

„Es lohnt sich auf jeden Fall, zu kommen“, sagt die Organisatorin, während im Hintergrund schon das zweite Telefon ungeduldig klingelt. Endspurt, wie gesagt.