Beatrice und ihre verschrobenen Untermieter

Von: Jutta Rudewig

Das Ensemble der Altstadtbühne nimmt nach der Weihnachtspause den Spielbetrieb wieder auf. © Björn Othlinghaus

Die weihnachtliche Pause ist vorbei – das Ensemble der Altstadtbühne Lüdenscheid nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Auf der Bühne an der Luisenstraße geht die Inszenierung der turbulenten Komödie „Feine Herrschaften“ von Peter Coke in die nächste Runde.

Lüdenscheid – Nachdem im November 2022 das Stück mit großem Erfolg über die Bühne ging, sind die Fans des Altstadttheaters wieder eingeladen, dem amüsanten Spiel und flotten Wortwechsel der Schauspieler zu folgen. Die Komödie, die bereits 1959 verfasst und Mitte der 60er- Jahre erfolgreich für das Fernsehen verfilmt wurde, dreht sich um Lady Beatrice Windsor (Heike Vetter), die in der Wohnung ihres verstorbenen Mannes lebt und sich für die Finanzierung der Nebenkosten in der noblen Unterkunft ein paar verschrobene Untermieter ins Haus holen muss. Darüber hinaus kann sie sich nur das kriminelle und damit bedeutend günstigere Dienstmädchen Lily leisten (Saskia Kremer und Henrike Utsch, die beide nach ihrem Einsatz bei der jungen Altstadtbühne zum ersten Mal in einem Hauptstück mitspielen).

Lady Beatrice und ihre seltsamen Untermieter denken sich mithilfe des Hausmädchens und des pensionierten Generalmajors geschickte Schachzüge und Ablenkungsmanöver aus, um – wie Robin Hood – den Erlös des Eigentums wohlhabender Leute an Bedürftige zu verteilen.



Nach drei Jahren im stark eingeschränkten Modus findet wieder eine richtige Theatersaison mit allen Angeboten statt, die man von der Altstadtbühne gewöhnt ist – mit Bier, Buletten und einer gemütlichen Atmosphäre.



Restkarten im Klein-Oho

Für die Aufführungstermine der Inszenierung im Januar und Februar gibt es noch einige Restkarten im Klein Oho im Stern-Center Lüdenscheid. Am 16. Januar (kommender Montag), um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für die zweite Spielzeit im Klein Oho im Stern-Center zum Preis von 13 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Näheres zu den Terminen an den acht weiteren Wochenenden (25. Februar bis 7. Mai) gibt es im Internet unter www.lued-altstadtbuehne.de.