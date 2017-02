Junges Ensemble übergibt Schecks

Lüdenscheid - Freude beim Saisonfinale der Jungen Bühne: Die Einnahmen des spielfreudigen Ensembles werden seit dessen Gründung stets an soziale Einrichtungen gespendet.

Der Ertrag der jetzt abgelaufenen Spielzeit ging in diesem Jahr an insgesamt vier verschiedene Einrichtungen. Deren Vertreter, Mitglieder der Jungen Bühne und die Spitzen der Altstadtbühne präsentierten sich zur offiziellen Scheckübergabe auf der Bühne des kleinen Theaters an der Luisenstraße.

Die Aufführungen des Stückes „Das verlorene Wintertagsmärchen“ ermöglichten am Ende eine Spende von 750 Euro an die „Kleine Raupe“, den Johanniter-Kinderhospizdienst in Südwestfalen.

300 Euro gab es für „Siyabonga“, einen Verein der Soforthilfe und Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika leistet.

„Miki“, der Förderverein des Märkischen Kinderschutzzentrums, erhielt insgesamt 750 Euro, die Lebenshilfe eine kleinere Spende für die Aktion Wigginghausen.