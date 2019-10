Altstadt-Umbau beginnt: Erste Bäume gefällt

Lüdenscheid - Letztlich ging’s ganz schnell: Zwei der drei Hochbeet-Bäume vor dem Alten Rathaus sind bereits gefällt. Der dritte wird folgen.

Erst Ende September hatte Landschaftsarchitekt Franz Reschke bei einer Altstadt-Veranstaltung im Jürgen-Dietrich-Forum angekündigt, dass die drei Bäume im Zuge der Innenstadtumgestaltung weichen sollten.

Das wurde zwar von einigen Teilnehmern in der Runde bedauert („Es gibt doch sonst nicht viel Grün in der Stadt“), aber das änderte nichts mehr. Es sei die nachhaltigere Entscheidung, meinte Reschke.

Die Bäume seien in schlechtem Zustand, was auch an der Standort-Situation im Hochbeet liege. Auch die Neupflasterung vor der VHS dürfte nun einfacher werden.