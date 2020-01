Altstadt: Letzte Sommersaison in vertrautem Ambiente, dann rollen die Bagger an

+ © Nougrigat Ab 2021 wird sich das Bild der Altstadt, der Gassen und Plätze, verändern. © Nougrigat

Lüdenscheid – Es dürfte die letzte Sommersaison im altvertrauten Ambiente werden: Das wellig gewordene Pflaster, die holprigen Wege vorbei am Brunnen in die Gassen – der Graf-Engelbert-Platz wird sich, so ist es vorgesehen, ab 2021 im Zuge des Altstadtumbaus auch verändern.