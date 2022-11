Altstadt-Brunnen: Neumann-Kunstwerk einfach umgebaut

Von: Susanne Kornau

Der Lüdenscheider Architekt Jens Hansen besitzt ein Modell des Neumann-Brunnens und Originalskizzen. Daraus geht klar hervor: Die ursprüngliche Stufe gehört zum Gesamtkunstwerk. © Cedric Nougrigat

„So geht’s ja nicht“: Jens Hansen war ziemlich entsetzt, als er seine Zeitung aufschlug und den Ist-Zustand des Künstler-Brunnens von K.T. Neumann auf dem Graf-Engelbert-Platz sah.

Lüdenscheid - Die neue, klobige Brunnenumrandung ist bereits im Altstadtbeirat auf harsche Kritik gestoßen, allerdings ohne großen Erfolg. Man wolle den viel zu hellen Naturstein jetzt nachdunkeln, hatte es lediglich geheißen – es zumindest versuchen.

Geht es nach Jens Hansen, so muss die Umrandung komplett wieder weg. Denn: K.T. Neumann hatte eine sehr genaue Vorstellung von seinem Brunnen-Kunstwerk. Und die sah die alte, mittlerweile entfernte, Stufe als untrennbaren Bestandteil an. Als Beleg kann der Lüdenscheider Architekt, dessen Vater Jochen als „Retter der Altstadt“ und langjähriger Lokalpolitiker vor allem älteren Lüdenscheidern ein Begriff ist, Originalzeichnungen vorlegen. Und er hat ein detailgetreues 1:8-Modell des Brunnens im Büro stehen, das ebenfalls den zugehörigen, harmonischen Stufenabschluss zeigt.



Wiederherstellung „zwingend erforderlich“

„Die jetzige Umrandung ist ohne jedes Gefühl für die Proportion“, kritisiert Hansen. Doch da gebe es nichts zu diskutieren, sie müsse wieder weg: „Noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen.“ Die Wiederherstellung des alten Zustandes sei zwingend erforderlich: „Man kann doch Teile eines Kunstwerks nicht einfach abreißen.“



Hansen hat auch deshalb eine enge Verbindung zu dem Engelbert-Brunnen, weil er zur Bauzeit ein Praktikum bei Toni Neumann gemacht hat, der ein langjähriger Freund der Familie gewesen sei. Seine Aufgabe: das Stehfalzsystem der Kupferpaneele der Säule anzupassen.



Begründet worden war die neue Doppelstufe immer mit der erforderlichen Höhenangleichung auf dem im Laufe der Zeit durch unterschiedliche Belastungen sehr wellig gewordenen Platz. Für Hansen trifft das Argument nicht. Da gebe es x andere Möglichkeiten, die topografischen Problematiken vernünftig zu lösen, sagt der Fachmann. Aber ein abschließendes Urteil, räumt er ein, wolle er sich selbstverständlich nicht erlauben. Eines sagt er aber doch noch: „Der Ansatz, Steine einzufärben, ist ziemlich absurd.“ So oder so bleibt jetzt erst einmal zu hoffen, dass die Originalsteine nicht bereits entsorgt sind.



Trotz langwieriger Vorbereitungen und Planungen im Vorfeld steht man nun also vor einem großen Problem. Das passt zu der Kritik von Beiratsmitgliedern, dass sich die Tragweite mancher Planungen bei Großvorhaben offensichtlich auch Fachleuten, und dem Laien sowieso, nicht immer erschließt – eine grundlegende Schwäche auch der gerne hoch gelobten Bürgerbeteiligung. Bei der Barrierefreiheit hatte es bekanntlich ebenfalls gehakt: Dass erforderliche Absturzsicherungen an Rampen fehlten, war im Behindertenbeirat nicht aufgefallen. Kein Einzelfall: „Da klafft schon eine große Lücke zwischen Ausschreibung und Umsetzung“, stellte Marco Schwarzkopf mit Blick auf den Burgspielplatz fest: „Wie viele Lebenszyklen eines Planes kann man denn als Laie mitbekommen?“ Das ließ Robert Wild, Fachdienstleiter Bauleitplanung und Städtebau, so nicht gelten: „Anregungen wurden, wenn es ging, mit berücksichtigt.“ Trotzdem sieht man nun auch am Brunnen, dass Überraschungen nicht ausbleiben, wenn aus Plänen Wirklichkeit wird.