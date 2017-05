Altstadt: Arbeitsgruppen definieren Kriterien für Wettbewerb

Lüdenscheid - Ein großes Projekt im Rahmen des IHK Altstadt wird die Neugestaltung der oberen Wilhelmstraße und der Altstadtgassen. Dabei gehe es nicht nur um Gestaltung, sondern auch um Funktionalität, betonten Stadtplanerin Heike Müller und Ina Schauer vom Planungsbüro Pesch und Partner am Dienstagabend – deshalb sei es ganz wichtig, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Und das ist mit den Arbeitsgruppen, die im Bürgerforum des Rathauses tagten, gelungen: An den vier Tischen wurde intensiv diskutiert, manchmal kontrovers, vor allem aber konstruktiv mit dem einen gemeinsamen Ziel, die Altstadt zu einem Schmuckstück zu machen. Ein Quartier, in dem Menschen gerne leben, das aber auch zum Treffpunkt für die Bürger der Stadt werden soll. Entsprechend konnten alle Gruppen zum Abschluss des Abends eine ganze Reihe von Punkten nennen, die ihnen wichtig sind. Darunter waren einige schon lange diskutierte Aspekte wie Barrierefreiheit, aber auch Ideen für Treffpunkte und Spielgelegenheiten und ganz neue Gedanken wie ein „Card-Sharing“ für Parkausweise – tagsüber für Menschen, die in der Altstadt arbeiten, abends und am Wochenende dann für Anwohner.

„Aufenthaltsqualität, Gestaltung und Sauberkeit“, „Erreichbarkeit, Nutzbarkeit und Abbau von Barrieren“ und „Grün in der Stadt“ waren die drei Gruppen, für die das konkrete Gestaltungsumfeld in der Altstadt im Mittelpunkt stand. Aber wer von Eingangsportalen zur Altstadt spricht, kommt um die Hochstraße nicht herum. Dazu gehört auch der verkehrsberuhigte Bereich der Werdohler Straße bis zur Kreuzung Wilhelmstraße – darauf einigte man sich relativ schnell nach kurzer Diskussion in der Gruppe „Hochstraße“. Auch wenn diese nicht unmittelbar zum Altstadt-Quartier gehört, sei es doch wünschenswert, dass die Planungsbüros, die sich an dem Wettbewerb zur Gestaltung der Altstadt beteiligen, diesen Bereich zumindest mit im Blick hätten, sind sich Anlieger, Stadtplaner und das Team des Büros Pesch und Partner einig.

Die Arbeitgruppen sollen die Rahmenbedingungen definieren, nach denen sich insgesamt 16 Büros von Landschaftsarchitekten und Stadtplanern dem Wettbewerb um die Gestaltung der Altstadt stellen sollen. Eine Jury soll die Bewerbungen nach einer europaweiten Ausschreibung sichten. Drei Finalisten werden schließlich ihre Entwürfe im März nächsten Jahres vorstellen. Im Frühjahr sollen bereits die Ausschreibungen folgen.

Das nächste Treffen der Arbeitsgruppen findet am 13. Juni ab 19 Uhr im Bürgerforum statt. Weitere Interessenten sind willkommen. Die Ergebnisse werden am 13. Juli ab 19 Uhr im Roten Saal des Kulturhauses präsentiert. www.mensch-altstadt.de