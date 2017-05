Haarscharf an der Grenze

Kristian Bader in der Rolle des Adolf Hitler.

Lüdenscheid - Die klassische „Was wäre, wenn...?“-Geschichte brachte das Altonaer Theater am Mittwochabend mit ins Kulturhaus. Was wäre, wenn Adolf Hitler vor einem Zeitungskiosk im Berlin von heute aufwacht?

In einer verstaubten Uniform liegt er da plötzlich in einer Welt, die ihm fremd ist. Neben der türkischen Reinigung Yilmaz, dessen Junior-Chef ihn für den „Stromberg“ hält und mit dem Handy Fotos schießt. Der Kabarettist und Schauspieler Kristian Bader gibt in der Bühnenadaption „Er ist wieder da“ den wieder auferstandenen Führer, der schnell begreift, dass die (für ihn) neuen Medien den Weg zur Macht ebnen. Mit ihm auf der Bühne ein Ensemble (Kerstin Hilbig, Ole Schloßhauer, Stefan Roschy und Meike Schmidt), das neben dem stark aufspielenden Bader nur wenig Raum zur schauspielerischen Entfaltung bekommt. Monatelang hat sich Bader auf die Rolle vorbereitet, hat jede Geste studiert, die Haarsträhnen zum Seitenscheitel gebändigt, der Stechschritt, die Mimik – alles sitzt.

Mit der Inszenierung des Romans von Timur Vermes hat das Ensemble unter der Regie von Axel Schneider eine Mediensatire auf die Bühne gebracht, bei der Grundkenntnisse in deutscher Geschichte nicht schadhaft sind. Damit das Stück nicht zur Komödie verkommt, spielt allgegenwärtig eine zerlumpte Gestalt (Albert Sloutski) ein wenig Musik, mal mit der Geige, mal mit dem Bass, und bringt die jiddische Kultur zurück auf die Bühne.

Das Bühnenbild bietet Platz für schnelle und durchdachte Szenenwechsel und Bewegung. Auf Leinwand projizierte Videosequenzen beleben die Inszenierung. Und doch flacht das Stück im zweiten Teil ab, zieht sich hin. Da rettet auch das inszenierte Interview zwischen „Hitler“ und Renate Kynast nicht mehr viel. Helmut Kohl wird reduziert auf seine Strickjacke, Angela Merkel auf eine „klobige Frau mit dem Charme einer Trauerweide“. Und auf die Frage, ob man bei einer Überprüfung seiner Person irgendetwas Anstößiges findet, antwortet der Bühnen-Hitler: „Ich habe mir in meinem Leben nichts zu Schulden kommen lassen“.

„Er ist wieder da“ balanciert haarscharf auf der Grenzlinie des guten Geschmacks. Die erschreckenden Parallelen ins Hier und Jetzt zeigen sich erst auf den zweiten Blick. Und über allem steht irgendwie die Frage: Darf man nach mehr als sieben Jahrzehnten eigentlich über Adolf Hitler lachen?