Altersversorgung der Mitarbeiter: Notiz von 1968 bremst Sportklinik-Pläne aus

Lüdenscheid - Die Mitarbeiter der Sportklinik Hellersen kommen nicht zur Ruhe. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung, die die bisherigen Pläne zur Zukunft der renommierten Klinik gefährdet.

Rückschlag für die Pläne, die Sportklinik Hellersen in eine neue Trägerschaft zu überführen: Nach dem Beschluss von Ende November sollte am Samstag (09.02.2019) eigentlich der Weg für die Umwandlung des Träger-Vereins Sporthilfe NRW in eine gemeinnützige GmbH freigemacht werden. Doch dazu kommt es nicht. Der Grund: Ein fünfzeiliges Dokument aus dem Jahr 1968.

Pläne sehen Umwandlung des Trägers vor

Der Vorgang ist bemerkenswert. Ende November hatten die 125 Mitgliedsverbände der Sporthilfe den Plänen für die Umwandlung zugestimmt, um die Sportklinik künftig wirtschaftlicher führen zu können. In der neuen gGmbH soll Klinik-Geschäftsführer Dirk Burghaus Mehrheitsgesellschafter werden.

Per Satzungsänderung wurde damals beschlossen, dass er und andere „natürliche Personen“ in den Verein Sporthilfe eintreten können, um die Umwandlung durchzuführen. Gleichzeitig mussten die Mitglieder der Sporthilfe NRW – das sind Kreis- und Stadtsportbünde sowie die Sportfachverbände – bis zum 9. Februar 2019 ihren Austritt erklären. Einige hatten das zwischenzeitlich getan, doch diese Mitgliederbeschlüsse müssen nun zunächst ausgesetzt werden.

Sondergenehmigung für die Sportklinik von 1968

Das Dokument, um das es geht, ist eine kurze Notiz von 1968, unterschrieben vom damaligen NRW-Innenminister und Präsidenten des Landesportbundes NRW, Willi Weyer (FDP). Dabei handelt es sich im engeren Sinne um eine Sondergenehmigung für die Sportklinik, mit der die Mitarbeiter in den Genuss einer betrieblichen Altersversorgung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW) kommen.

Altersversorgung der KVW ist umlagededeckt

Sie sind dadurch zumindest in diesem Bereich Mitarbeitern von Städten und Gemeinden gleichgestellt. Anders als andere kapitalgedeckte Modelle ist diese Zusatzversorgung umlagegedeckt. Mit anderen Worten: Für die Mitarbeiter wird nichts angespart; die Altersvorsorge wird aus laufenden Einnahmen getragen.

Sportverbände müssen Sporthilfe-Mitglieder sein

Damals festgeschriebene Bedingung für die Mitgliedschaft in der „kommunalen Familie“ ist, dass die kommunalen Sportverbände sowie die Fachverbände Mitglied der Sporthilfe sind. Mit dem Austritt der Verbände würde daher automatisch die Mitgliedschaft der Sporthilfe bei der KVW enden.

Es drohen "hohe Forderungen" durch die KVW

Die zu gründende Sportklinik Hellersen gGmbH müsste in der Folge Abstandszahlungen vermutlich in Millionenhöhe an die KVW leisten und die betriebliche Altersversorgung für ihre Mitarbeiter neu regeln.

Burghaus will KVW im Boot behalten

Für Dirk Burghaus ist das keine Option. „Wir wollen die Versorgungskasse ja auch in der neuen Gesellschaftsform behalten“, sagt der Klinik-Geschäftsführer. Dies sei auch im Interesse der mehr als 300 Mitarbeiter. Sie wurden am Mittwoch durch das Sporthilfe-Präsidium über die neue Situation informiert.

Beide Parteien verhandeln über eine Lösung

Nur wenige Tage nach dem Beschluss im November erreichte Dirk Burghaus der Anruf der KVW, in dem ihm die Existenz dieser Sonderregelung mitgeteilt wurde. Seitdem laufen die Gespräche zwischen ihm und dem Sporthilfe-Präsidium auf der einen und der KVW auf der anderen Seite. Bislang gibt es keine Einigung. Die Sporthilfe-Umwandlung in eine gGmbH wurde daher von der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Landessportbundes am Samstag genommen.

Zeitverzögerung um mehrere Monate möglich

Noch ist nicht klar, wann die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Beteiligten gehen von mehreren Wochen oder Monaten aus. Einen Zeitplan gibt es nicht.

OP-Anbau soll fertiggestellt werden

„Wir werden so weiterarbeiten, als hätten wir alles wie geplant umgesetzt“, sagt Dirk Burghaus. Heißt: Der OP-Anbau soll auch ohne Umwandlung des Trägers fertiggestellt werden, Sanierungen und Renovierungen werden durchgeführt.

Burghaus hält an den ursprünglichen Zielen fest

„An dem Ziel einer Überführung in die gGmbH halten wir fest. Es dauert nur etwas länger“, sagt Geschäftsführer Burghaus, dem sich noch eine andere Baustelle aufgetan hat.

Vereinsregister legt Veto ein

So hat das Vereinsregister am Amtsgericht Iserlohn die im November beschlossene Satzungsänderung bei der Sporthilfe bislang abgelehnt.

Die Begründung: Die geplante Austrittsvereinbarung entspreche nicht den Vereinsstatuten. Ein Mitglied müsse jederzeit einseitig aus dem Verein austreten können. Beidseitige Erklärungen seien nicht möglich. Auch hier wird an neuen Formulierungen gefeilt.