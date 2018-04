AfL: "Müllsatzung rigoros anwenden" 

Lüdenscheid - In der erneut aufflammenden Diskussion über die Müllvermeidung im Stadtgebiet, besonders an den Wertstoffsammelstellen, erinnert die Alternative für Lüdenscheid (AfL) daran, dass sie bereits vor drei Jahren erstmals das Thema auf die Tagesordnung gebracht habe.

AfL-Chef Peter Oettinghaus stellt die Brüderstraße/Ecke Richardstraße erneut in den Fokus. „Schon damals war es eine Umweltschweinerei.“ Besonders nach den Wochenenden hätten sich Berge von Hausmüll, Essensresten, Einrichtungsgegenständen und vieles mehr an der Sammelstelle getürmt.

„Die AfL hat dann zu einer Versammlung an die Sammelstelle eingeladen. Wir haben mit den Anwohnern gesprochen, Handzettel verteilt, die LN eingeladen und uns einen Vormittag an der Sammelstelle aufgehalten. Schon damals sagten die Anwohner, es müsse eine Videoüberwachung der Sammelstelle geben. Die Müllferkel kämen nachts und würden ihre Autos entladen.“

Es sei vorgeschlagen worden, die Sammelstelle stärker auszuleuchten. Diese Vorschläge habe die AfL mit in den Rat beziehungsweise den STL-Ausschuss eingebracht. „Der Ausschuss reagierte: Der STL sammelt verstärkt. Die Müllgebühren wurden erhöht und auf alle Bürger umgelegt. Konsequenzen für die Müllferkel: Keine!“

Eine geringfügige Strafe für zwei bis drei Täter sei als großer Erfolg gefeiert worden. Die Vermüllung habe aber zugenommen, auch an anderen Sammelstellen, nun also auch an der Germanenstraße.

„Die Vermüllung breitet sich über die gesamte Stadt aus. Wir hätten uns gewünscht, dass die SPD vor drei Jahren, als wir eine schärfere Gangart gegen Müllferkel gefordert hatten, uns unterstützt hätte. Damals jedoch wurden wir belächelt, auf den Datenschutz hingewiesen, und uns wurde geraten, an den Sammelstellen doch mal ,ein Pröhleken’ zu halten. Das half leider nicht viel.“

Inzwischen sei es soweit gekommen, dass der STL zweimal an den Wochenenden und Feiertagen säubern müsse. „So geschehen am Ostersamstag und Dienstag nach Ostern. Unsere Forderung ist: Wir haben eine bestehende Müllsatzung. Sie muss rigoros angewendet und verschärft werden. Die Geldbußen müssen mindestens einen dreistelligen Betrag enthalten. Neuralgische Punkte müssen zumindest an Wochenenden und Feiertagen überwacht werden.“

Die Werdohler Straße sei laut LN die schmutzigste Straße in Lüdenscheid. „Die AfL wird nun immer wieder auch – wie gewohnt – hier den Finger in die Wunde legen. Wir hoffen, dass nun alle Parteien aufgewacht sind und sich der Vermüllung der Stadt entgegenstellen.“