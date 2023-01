Altenheim schüttet Überschuss an die Stadt aus – und erhöht Preise

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Ein Heimplatz an der Weststraße ist zum 1. Januar 2023 um mehr als 700 Euro teurer geworden. © Cedric Nougrigat

Die Kosten für einen Heimplatz im Seniorenheim Weststraße, einer städtischen Einrichtung, steigen beim Eigenanteil der Anwohner zum Januar um mehr als 700 Euro im Monat. Und dies, obwohl das Heim seit Jahren satte Gewinne erwirtschaftet und diese sogar zum Teil in den städtischen Haushalt abführt. Die Angehörigen sind geschockt.

Lüdenscheid – Alles wird teurer, auch Plätze in Alten- und Pflegeheimen. Gleichwohl traute der Angehörige eines Bewohners des Seniorenheims an der Weststraße kürzlich seinen Augen nicht. Im Schreiben zur Anpassung der Eigenanteile für die Unterbringung an der Weststraße machte die Geschäftsführung eine sehr detaillierte Rechnung auf. Das Ergebnis: Die Mehrkosten ab dem 1. Januar 2023 für den Eigenanteil belaufen sich in Summe auf 716 Euro. 716 Euro mehr im Monat für einen Heimplatz – der Eigenanteil steigt damit auf mehr als 2800 Euro monatlich. Ein Schock.



Der Angehörige, der anonym bleiben möchte, ärgerte sich darüber ganz besonders, weil die Einrichtung auf der anderen Seite in jedem Jahr Gewinne abführt an die Stadt, die von dieser im Haushalt eingeplant werden. Was darf eine Kommune, wenn sie selbst wirtschaftlich tätig wird? Wie sieht es aus, wenn über dem Ganzen auch noch der Begriff der Gemeinnützigkeit steht? Diese Frage stellt sich in diesem Kontext der Angehörige.



Die Stadt Lüdenscheid ist an verschiedenen wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt. Das EGC gehört dazu, das Kunststoff-Institut, die MVG, der STL, auch Enervie. Und auch die „Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH“. Am Seniorenwohnheim ist die Stadt unmittelbar beteiligt – und zwar mit 100 Prozent.



Altenheim schüttet Überschuss an die Stadt aus – und erhöht Preise

Das Wohnheim ist eine städtische Einrichtung, die mit Einrichtungen von DRK, Johannitern und Privatanbietern konkurriert, wenn man so will. Natürlich muss diese Einrichtung, die es seit 1993 gibt, auch wirtschaftlich arbeiten. Aber sie ist eben auch gemeinnützig: „Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen der Altenhilfe sowie der damit im weitesten Sinne verbundenen Nebeneinrichtungen und Dienstleistungen“, definiert der Beteiligungsbericht der Stadt, der auf der Homepage der Stadt 2020 veröffentlicht worden ist, den Zweck des Unternehmens. Und daneben auch ganz klar das Ziel: „Nach dem Gesellschaftsvertrag verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige beziehungsweise mildtätige Wohlfahrtszwecke... Die Gesellschaft ist so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.“



So weit, so schlüssig. Wirtschaftlich – auch das geht aus dem Beteiligungsbericht aus dem Jahr 2020 hervor – ist das Seniorenwohnheim gut aufgestellt. Aus dem Grundkapital aus dem Jahr 1993 von 255 645,94 Euro wurde über die Jahre ein sehr gesundes Eigenkapital von mehr als 19 Millionen Euro aufgebaut, das Umlaufvermögen betrug 2020 laut Beteiligungsbericht 9,95 Millionen Euro. Allein im Jahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,094 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Jahr 2019 waren es laut Beteiligungsbericht 840 000 Euro. Kurzum: Es liegt viel Geld auf der hohen Kante.



Investitionen für 2,5 Millionen Euro? Das Geld ist da

Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind in diesem Zeitraum pandemie-bedingt nicht in dem Umfang realisiert worden, wie es wünschenswert gewesen wäre. Die Liste der größeren baulichen Maßnahmen aus dem Jahr 2021 ist lang, sehr lang. 2,5 Millionen Euro Volumen für die Umsetzung aller Maßnahmen wird im Beteiligungsbericht geschätzt. Kein Problem indes: „Für die Finanzierung stehen ausreichend Eigenmittel über die in den vergangenen Jahren gebildeten Gewinnrücklagen zur Verfügung. Im Sinne der Gemeinnützigkeit des Unternehmens sind diese Mittel für den gemeinnützigen Zweck zu verwenden“, heißt es im Beteiligungsbericht.



Die Bilanzen sind vorbildlich, aber nun werfen sie bei der immensen Erhöhung der Eigenanteile auch Fragen auf. Ein Plus von mehr als 700 Euro. Das ist herausfordernd für die Bedürftigen. Das bringt viele an die Schmerzgrenze. Auch wenn die Geschäftsführung hierfür zahlreiche Gründe anführt: erhöhte Energiekosten, erhöhte Lebensmittelkosten (ein Plus von 30 Prozent), erhöhte Sachkosten und nicht zuletzt höhere Personalkosten angesichts der Umsetzung der Tariferhöhung durch den Inflationsausgleich.



Andererseits ist weder im Bereich des Personals noch bei den Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zuletzt von der Stadt in nennenswertem Umfang investiert worden. Dafür allerdings finden sich aus dem Gewinn der „Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH“ 155 000 Euro als Mittelzuwendung für gemeinnützige Zwecke im Haushalt 2023 der Stadt wieder, und auch in den Haushaltsansätzen für die Jahre 2024, 2025 und 2026: Mit dem Gewinn der Einrichtung an der Weststraße soll 2023, so steht es im Haushaltsplan, ein Teil der Erziehungsberatung, ein Teil der Kinder- und Jugendarbeit und die Förderung der Wohlfahrtspflege finanziert werden.



Gründe: Energiekrise, Pflegereform, gestiegene Kosten

Für den Angehörigen, der nicht genannt werden möchte, ist das ein – gelinde ausgedrückt – zweifelhafter Vorgang. „Da werden mit den Beiträgen der älteren Menschen Löcher im städtischen Haushalt gestopft“, sagt er, „das ist Geld, das sich die Menschen in einem arbeitsreichen Leben zusammengespart haben. Das ist doch nicht anständig.“



Und wer sich dieses Geld nicht zusammengespart hat, wer also seinen Eigenanteil am Platz an der Weststraße nicht bezahlen kann, für den springt womöglich das Sozialamt ein. Dann wird mit den Geldern des Sozialamtes der Gewinn erwirtschaftet, aus dem danach Teile in den städtischen Haushalt fließen. Auch das ist bizarr.



Energiekrise, Pflegereform 2022, gestiegene Kosten: Der Angehörige hätte vielleicht mehr Verständnis für einen höheren Eigenanteil, wenn klar ersichtlich wäre, dass das in Teilen in die Jahre gekommene Heim renoviert worden wäre. Wenn zudem die oftmals enge Personalsituation (trotz rund 240 Beschäftigter) durch Einstellungen entspannt würde. So aber bleibt für ihn ein Geschmäckle bei dieser extremen Erhöhung. Wer so viel Geld auf der hohen Kante liegen hat – muss der so tief in die Taschen seiner Kunden greifen? Erst recht dann, wenn er gemeinnützige Zwecke verfolgt? Der Angehörige meint: nein!

„Nachhaltige Jahresüberschüsse“ Im Beteiligungsbericht aus dem Jahr 2020, einen neueren gibt es noch nicht, heißt es: „Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals verbessert. ... Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und die Verbindlichkeiten halten sich stabil. Die Finanzlage ist laut der Gesellschaft als gesichert zu bezeichnen. Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote konnte nochmals verbessert werden und beträgt jetzt 72,6 Prozent. Die Ertragslage ist bei nachhaltigen Jahresüberschüssen seit Jahren unverändert gut. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist insgesamt als gut zu bezeichnen.“