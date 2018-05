Besonderes Geschenk: Eine Taschenuhr zum Automobil

Lüdenscheid - Wer heute einen Neuwagen kauft, bekommt unter Umständen einen Satz Fußmatten oder einen Kanister mit Motoröl gratis dazu. Vor knapp hundert Jahren ließen sich insbesondere die Hersteller der Luxusklasse noch etwas Besonderes einfallen: Wer einen Sportwagen der Firma Selve kaufte oder gar für den Rennsport erwarb, bekam eine besondere Taschenuhr dazu.

Ein solches Modell ist das neue Ausstellungsstück des Virtuellen Museums. Bei dieser Uhr handelte es sich keineswegs um irgendein Serienmodell, das einen Werbeaufdruck verpasst bekam. Vielmehr wurde sie von der Schweizer Uhrenmarke Alpina eigens für die Firma Selve hergestellt und von dieser herausgegeben.

Das vorliegende Stück wurde 2003 mit dem Originaletui und Garantieschein von den Museen der Stadt für die Ausstellung „Triumph der Luxusklasse“ erworben. Es handelt sich um eine silberne Taschenuhr mit Tachymeter. Die Uhren wurden in limitierter Auflage gefertigt, jedes Stück hatte eine eigene Nummer.

Sportliche Erfolge bei Autorennen

Das Tachymeter bot den frühen Sportwagenfahrern jener Zeit die Möglichkeit, zu messen, wie schnell sie mit ihren Wagen unterwegs waren. Das passte zur Unternehmenskultur der Selve Automobilwerke. Unternehmer Walther von Selve, 1876 in Altena als Sohn des Industriellen Gustav Selve (1842–1909) geboren, gehörte Ende der 1890er-Jahre zu den erfolgreichsten deutschen Radsportamateuren.

+ Das Tachymeter ermöglicht eine genaue Tempobestimmung. © Nougrigat

Ab 1906 beteiligte er sich an Autorennen und Motorbootrennen, wobei er 1926/1927 sogar Weltrekorde aufstellte. Seine sportlichen Erfolge, die mit Selve-Automobilen erzielt wurden, nutzte das Unternehmen für Werbezwecke.

Garantieschein bis 1929 gültig

Die Taschenuhr besitzt einen weiteren Zeiger, der nach einer bestimmten Anzahl von Metern die Zeit stoppen kann, was eine exakte Feststellung der Geschwindigkeit ermöglicht. Zu dem Paket gehört noch die originale Bedienungsanleitung sowie ein Garantiebeleg vom Geschäft „Uhren und Goldwaren Friedrich Meier aus Hameln“, gültig bis zum Jahr 1929.

+ Etui und Kette gehören zur Uhr. © Nougrigat

1919 hatte Walter von Selve die Norddeutschen Automobilwerke in Hameln erworben. Zusammen mit den Motorenwerken Basse & Selve in Altena wurden sie Teil des von seinem Vater gegründeten Konzerns. Zunächst als Selve Automobilwerke GmbH, ab 1922 dann als Aktiengesellschaft wurden Mittelklassewagen konventioneller Bauart mit 4-Zylinder-Motor hergestellt.

Innovation im Motorenbau

Dabei kamen nur Motoren der Konzernschwester Basse & Selve zum Einsatz, die von Walther von Selve entwickelt wurden. Das waren die ersten Motoren mit Leichtmetallkolben aus einer Aluminiumlegierung, die je in Autos verbaut wurden. Das war eine bedeutende Innovation im Motorenbau. Ab 1927 verlegte sich die Firma auf Luxuslimousinen und Pullman-Limousinen mit 6-Zylinder-Motor.

+ Auf dem Deckel steht der Name der Firma Selve. © Nougrigat

Infolge der Weltwirtschaftskrise wurde bereits 1929 die Automobilproduktion aufgegeben. 1934 ging die Firma endgültig in Insolvenz. Der gesamte Konzern war von dem Konzentrationsprozess in der Metallindustrie betroffen. Die Basse & Selve AG, mit Standorten unter anderem in Altena und Werdohl, ging auf die Vereinigte Deutsche Metallwerke AG (VDM) über.

Walther von Selve zieht sich nach Liechtenstein zurück

Walther von Selve war 1901 in das väterliche Unternehmen Basse & Selve eingetreten, damals bereits eines der führenden deutschen Unternehmen der Metallindustrie. Nach dem Tod des Vaters 1909 wurde er 1911 Teilhaber.

+ Die Garantie lief bis zum Jahr 1929. © Nougrigat

Auf Drängen von Walther von Selve stieg Basse & Selve zu jener Zeit in die Produktion von Motoren für Flugzeuge und Luftschiffe ein. Auch nach dem Ersten Weltkrieg lag der Schwerpunkt von Selves unternehmerischer Tätigkeit auf der Motoren- und Automobilproduktion.

Walther von Selve zog sich in den 1930er-Jahren zunehmend aus dem operativen Geschäft zurück, behielt aber mehrere Aufsichtsratsmandate. Gegen Ende der 1930er-Jahre zog er nach Liechtenstein, wo er sich 1940 einbürgern ließ, und widmete sich der Familienforschung und der Veröffentlichung autobiografischer Schriften.