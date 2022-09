Altenaer Straße: Unbekannte zerstechen drei Reifen an Ford Transit

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 15 Uhr, an der Altenaer Straße an einem Fahrzeug drei Reifen zerstochen.

Lüdenscheid - Der Halter des Ford Transit stellte den Schaden am Montagnachmittag fest und erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf die Gesuchten liegen nach Angaben der Wache nicht vor.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen genommen.