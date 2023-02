Alte Fabrikhallen: Herz des Stadtteils schlägt im Lost Place

Von: Susanne Kornau

Den Herzschlag alter Mauern spüren: Im Schneckenhaus an der Bräuckenstraße ist es gelungen, einem verfallenen Industriebau Würde und Wertschätzung zurückzugeben. © Cedric Nougrigat

Das Lüdenscheider Schneckenhaus ist ein Vorzeigeprojekt des Denkmalschutzes. Nicht nur dieses Denkmal soll ein Zukunftsmotor werden.

Es sind eben nicht nur alte Mauern. Wird ein Bauwerk als denkmalwert eingestuft, so bewahrt man idealerweise nicht nur Stuck und Stein, sondern auch ein Gefühl von Verbundenheit, einen markanten Zug im immer öfter gesichtslosen Stadtbild. Emotionen sind genau so wichtige Bausteine wie Ziegel. Das Lüdenscheider Schneckenhaus gilt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) in der aktuellen Ausgabe 1/2023 der Stiftungs-Zeitschrift „Monumente“ als eines dieser Vorzeigebeispiele, das sie „Schrittmacher für die Region“ nennt.



Hinter die Fassade geblickt

Dass Projekte mit Strahlkraft nicht nur Förderung brauchen, sondern auch Menschen, die für eine Idee brennen, sehen die Denkmalschützer immer dort, wo der Einsatz besonders gut gelingt. Professionelle und private Kümmerer betrachten ein Objekt heute nicht mehr als isoliertes Denkmal, sondern das Denkmal als Teil eines großen Ganzen. Man stelle fest, so die DSD, „dass immer mehr Stifter und Förderer eher Heimat und Region im Ganzen als bloß einzelne Mauern bewahren wollen“. Das Schneckenhaus passt zu dieser veränderten Wahrnehmung. Es sei ein Denkmal, „das nicht nur weiter im Leben fest verankert ist, sondern zusätzlich Identifikation bietet“. Für den Stadtteil und darüber hinaus.



Die wechselvolle Geschichte des etwa um 1890 errichteten Hesse&Jäger-Komplexes hat ein Happy End: Denn hier ist es gelungen, aus Verfall eine neue Bestimmung zu machen: Heute ist das aufwendig restaurierte und sanierte Gebäude Vereinssitz der Turbo-Schnecken, die hier unter anderem ein breit gefächertes Sportangebot mit bis zu 60 Übungsleitern organisieren. Es gibt ein Café; eine Reihe von Veranstaltungen hat sich etabliert. Das Haus hat sich zum Stadtteil-Treffpunkt entwickelt. Doch der Weg dorthin war lang.



Die aktuelle Ausgabe der Denkmalschutz-Zeitschrift Monumente stellt das Schneckenhaus in eine beispielhafte Reihe mit der Essener Zeche Zollverein oder einem Herner Kiosk-Büdchen. Denkmalschützer werben daher für „Denkmale als Zukunftsmotor“. Der Denkmalschutz, so heißt es da, sei ein wichtiger Antreiber: „Er stärkt die Infrastruktur, sorgt für Zukunftssicherheit und bringt Menschen zusammen.“ Ganz nebenbei unterstützt er auch kreative Lösungen, die dem Bauwerk ebenso dienen wie den Menschen. Das unterstützt die Stiftung bundesweit, hilft, zu retten was zu retten ist. Dass die Spendenbereitschaft bei alledem eine wichtige Rolle spielt, vieles – auch in Lüdenscheid – erst möglich macht, schwingt bei der Vorstellung ausgewählter Projekte regelmäßig mit.



„Transformation durch Transpiration“

Mit Blick auf die Turbo-Schnecken schreiben die Denkmalretter augenzwinkernd von „Transformation durch Transpiration“. Das Industriedenkmal biete heute „zusätzlich Identifikation“, suche seinesgleichen und sei „eine fast beispiellose Erfolgsgeschichte“, loben sie – und blicken zurück auf ihr eigenes Engagement: Zwischen 2011 und 2014 förderte die DSD die Dachsanierung. Auch Brigitte Klein kommt als Turbo-Schnecke der ersten Stunde zu Wort. Die Halle sei mehr als nur ein Gebäude, nur hier funktioniere das Schnecken-Konzept, bekräftigt sie: „Nie wollten wir eine der gesichtslosen Muckibuden werden.“ Zugleich bricht sie an dieser Stelle eine Lanze für die schnelle Hilfe der Stiftung, spricht von Vorurteilen, „die der Instandsetzung eines Denkmals vorauseilen“. Die aber nicht abgeschreckt haben – zu Recht. Die Stiftung ihrerseits betont den emotionalen Wert solcher Industriezeugnisse – und die Bedeutung von Menschen, die solche Aufgaben anpacken: „Sie spürten in der ehemaligen Walz- und Glühhalle Potenzial für einen Ort, der Menschen zusammenbringen, der ein Anlaufpunkt für Jung und Alt sein soll.“



2003 stand es gar auf Messers Schneide, ob das Gebäude überhaupt unter Denkmalschutz gestellt werden würde. Es gab eine vorläufige Unterschutzstellung der Glühhalle und der Walzhalle; der Eigentümer hatte den Abriss beantragt. Doch der Rat wollte dem Denkmalschutz-Vorschlag der Verwaltung nicht folgen, daher musste die oberste Behörde in Düsseldorf darüber entscheiden.



Am Ende kam der Denkmalschutz, aber das verbesserte die Situation zunächst nicht. Der Komplex verfiel zusehends: Die Feuerwehr musste immer wieder kleinere Brände löschen. Vernagelte Eingänge schützten den Bau nur unzureichend, aufgebrochene Fenster und das vermüllte Umfeld boten ein Bild des Zerfalls. Durch das undichte Dach gelangte Wasser ins Innere. Und dort verrottete – so malerisch wie geheimnisumwoben – ein altes Jaguar-Coupé, Typ XJS. Als die Turbo-Schnecken 2008 die Maschinenfabrik auf dem 5600 Quadratmeter großen Areal schließlich gegen zwei Mitbewerber für 118 000 Euro ersteigerten, war das Rettung in letzter Minute.



Die Sanierungskosten in Millionenhöhe waren für den Verein alleine nicht zu stemmen. Die Stadt sollte mit ins Boot, Fördergelder mussten her. Und sie flossen. Nicht sofort, nicht ohne Schwierigkeiten und Bedingungen und erst nach mehreren Anläufen. Doch am Ende, nachdem das Projekt mehrfach vor dem Aus zu stehen schien, konnte die Sanierung 2011 endlich beginnen.



Bis zur Eröffnung am 21. Februar 2014 wurden rund 3,5 Millionen Euro verbaut – Förder- und Eigenmittel. Für die Vereinsvorsitzende und „Oberschnecke“ Brigitte Klein wurde, so zitierte es der LN-Chronist damals, „ein Märchen wahr“. Und weil Geschichte und Geschichten zur Gegenwart gehören, kehrte als Einweihungsgeschenk des IT-Unternehmens, das sich um die Infrastruktur für die Rechner des Schneckenhauses gekümmert hatte, der legendäre Jaguar zurück – als künstlerisches Fotomotiv aus der Zeit, als das neue Herz des Stadtteils noch ein Lost Place gewesen war