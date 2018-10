Self-Made-Disco: Techno-Fete im alten Fabrikgebäude

Lüdenscheid - Ein altes Fabrikgebäude an der Lösenbacher Landstraße wird am Samstag zum Techno-Tempel. Acht DJs legen auf. Los geht es schon um 14 Uhr.

Die alten Zeiten des Capitol, Johnny Mauser und AZ (ehemaliges Jugendzentrum am Bahnhof) wieder aufleben lassen, die Freunde von früher treffen und wieder einmal gemeinsam feiern – das ist die Idee von „The Circle unterm Dach“: Acht heimische DJs wollen am Samstag, 6. Oktober, ab 14 Uhr (Ende gegen 4 Uhr) in einer alten Fabrikhalle an der Lösenbacher Landstraße 184 die „alten Zeiten“ aufleben lassen – und das alles für einen guten Zweck.

"Man kann ja nicht immer nur meckern"

Der Erlös kommt der Jugendarbeit der HSG-Lüdenscheid zugute. Hinter der Idee von „The Circle“ stecken die drei Lüdenscheider Tim Müller, Benjamin Stracke und Timo Schlippe, die gemeinsam etwas für die Stadt auf die Beine stellen wollen. „Man kann ja nicht immer nur meckern.“ Da es nicht mehr viele Veranstaltungsorte gebe, entschieden sich die jungen Männer, selbst einen zu schaffen.

Nachdem „The Circle“ zunächst im Sommer Open Air stattfinden sollte, aus organisatorischen Gründen jedoch nicht klappte, wird nun schon seit Wochen daran gearbeitet, die alte Halle zu verwandeln.

Theke und Euro-Paletten als Sitzmöbel

Ein großer Raum mit Anlage, eine Theke sowie Euro-Paletten als Sitzmöglichkeiten – das Team hat viele Ideen, denn: „Wenn es gut läuft, soll das nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein.“

Als kleine Wiedergutmachung für die ausgefallene Party im Sommer haben Müller, Stracke und Schlippe die Anzahl der DJs, die ebenfalls kostenfrei auftreten werden, verdoppelt und die Veranstaltungszeit erhöht.

Motto "Liebe, Friede und Techno"

„Liebe, Friede und Techno“ – das soll das Motto morgen sein, wenn Andreas „Bombe“ Ernst, Martin Kaddatz, Mazee, Solid<aka>Risksearcher, Phil Curse, Tim Müller, moertn und Stracke auflegen werden. Wer zwischen 14 und 16 Uhr kommt, zahlt 5 Euro Eintritt, ab 16 Uhr werden 8 Euro verlangt.