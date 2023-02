Alt- und Oberstadt in Lüdenscheid: 1. Konferenz im Juni

Von: Susanne Kornau

Forum für kreative Ideen, Anregungen, Kritik: Die neue Stadtteilkonferenz für Alt- und Oberstadt soll die Arbeit des Altstadtbeirats über die Dauer der Innenstadt-Sanierung hinaus weiterführen. © Susanne Kornau

Die Stadtteilkonferenz Alt- und Oberstadt ist auf dem Weg. In einem gemeinsamen Antrag hatten die Ratsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP Mitte Dezember eben das gefordert.

Lüdenscheid - Eine solche Stadtteilkonferenz soll nach der Auflösung des Altstadtbeirats Forum und Sprachrohr für Anliegen der Altstädter werden. Beantragt wurde zugleich, dass bis zur Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) die Arbeit koordinieren solle – „aufgrund der besonderen Bedeutung von Alt- und Oberstadt für die gesamte Stadt“. Die Zusammensetzung soll nach Vorstellung der Antragsteller breit gefächert sein: Vereine und Verbände, die in der Altstadt sitzen, sollten ebenso vertreten sein wie Anwohner, Gewerbetreibende, Kulturbeiratsmitglieder sowie Leitungen der Kultureinrichtungen und Vertreter von Rat und Verwaltung.

Der nach seiner 12. Sitzung im November letzten Jahres sang- und klanglos aufgelöste Altstadtbeirat war 2017 gegründet worden, um die Altstadtsanierung beratend zu begleiten. Dadurch hat sich gezeigt, wie wünschenswert und wichtig ein solches Forum auch in Zukunft ist. Deshalb wurde aus den Reihen des Beirats die Forderung nach einer Fortführung der Arbeit laut.



Vorbereitungen getroffen

Nun hat die Stadtverwaltung im Vorfeld der Ratssitzung am 27. Februar eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, in der sie dem Antrag nicht nur folgt, sondern auch bereits für den 1. Juni zu einer ersten offenen „Altstadt- und Oberstadtkonferenz“ einlädt. Vorbereitungen habe die Verwaltung bereits getroffen, heißt es weiter. Einladungen sollen bis Ende April verschickt werden. In der zweiten Jahreshälfte soll sich das Gremium nach Vorstellung der Stadt ein weiteres Mal treffen.



Die Verwaltung schlägt darüber hinaus vor, „die bewährte Federführung“ solle weiterhin bei Nico Kirchner (Fachdienst Bauleitplanung und Städtebau) liegen. Zu seinen Aufgaben soll es demnach gehören, öffentliche Stadtteilkonferenzen oder Quartiersbegehungen zu organisieren. Weiter heißt es in der Stellungnahme, dass zunächst noch die laufenden Umgestaltungsmaßnahmen in Altstadt und Wilhelmstraße Thema sein dürften. Doch diese Themenpalette werde sich künftig erweitern.



Anders als beim Altstadtbeirat, dessen Mitglieder gewählt waren, wird es sich bei der Stadtteilkonferenz um ein offenes Bürgerangebot handeln. Der Altstadtbeirat sollte sich ursprünglich alle zwei bis drei Monate treffen, doch der Rhythmus konnte, auch wegen Corona, nicht beibehalten werden.