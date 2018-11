Also doch! Lüdenscheid ist die Nummer 1 im Märkischen Kreis

Das Mercure_Hotel ist das größte Hotel in Lüdenscheid und ein Grund für die hohen Übernachtungszahlen.

Lüdenscheid - Lüdenscheid ist die Nummer 1 im Märkischen Kreis. Zumindest, wenn man einer aktuellen Statistik von IT.NRW glauben darf. Das steht drin.

39.533 Übernachtungsgäste haben die heimischen Hotels zwischen Januar und September in Lüdenscheid gezählt. Das sind gut 5.000 mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres (+14,3 Prozent), wie aus einer Statistik von IT.NRW hervorgeht. Damit löst Lüdenscheid Iserlohn als besucherstärkste Stadt im Märkischen Kreis ab.

Gut jeder sechste Hotelgast in Lüdenscheid stammt aus dem Ausland. Die ausländischen Gäste bleiben im Schnitt zwei Tage. Bezogen auf alle Gäste dauert der Aufenthalt 1,7 Tage. In Summe zählten die heimischen Betriebe (mit mindestens zehn Betten) 68.602 Übernachtungen in den ersten neun Monaten 2018.

Derzeit werden in den 14 Lüdenscheider Hotels 741 Betten angeboten. Die mittlere Auslastung lag bei 34 Prozent und damit deutlich über dem Kreis-Schnitt von 31,7 Prozent.

Besser ist die Auslastung nur in Neuenrade, Iserlohn und Plettenberg. Im gesamten Sauerland gibt es 43 099 Betten (839 Betriebe).

Im landesweiten Vergleich liegt die Region bei der Anzahl der Gäste auf Platz vier, bei den Übernachtungen auf Platz drei.