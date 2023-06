Zustellerin: Nacht für Nacht im Dienst der Leser

Seit 41 Jahren unterwegs

+ © Bruse Seit 41 Jahren unterwegs: Wo welche Zeitung hingehört, weiß Elke Mertel ganz genau. © Bruse

Wenn andere noch fest schlafen, ist sie in der Bergstadt schon unterwegs: Elke Mertel liefert seit 41 Jahren die Lüdenscheider Nachrichten aus.

Lüdenscheid – Es ist 3 Uhr am Morgen. Die Temperaturen sind frisch, die Häuser liegen in völliger Dunkelheit. Kein Auto brummt, kein Vogel zwitschert – Stille liegt über dem sonst so geschäftigen Viertel. Wären da nicht zwei Damen, die sich für ihre tägliche Runde bereit machen. Eine von ihnen ist Elke Mertel. Sie legt einen großen Stapel Zeitungen in ihren blauen Trolley.

Seit 41 Jahren trägt sie jeden Morgen aufs Neue unsere Zeitung aus, damit die Menschen sie morgens beim Frühstück in aller Ruhe lesen können. Von Ruhe kann bei Elke Mertel, die mittlerweile 71 Jahre alt ist, aber keine Rede sein. Sie teilt sich mit ihrer einzigen Tochter Susanne die Arbeit, die ihr seit 20 Jahren zur Seite steht.

„Ich bin schon froh, dass ich wieder losgehen kann. Die Arbeit hat mir sehr gefehlt“, erzählt Elke Mertel auf der Runde durch drei Haupt- und zwei Aushilfsbezirke. Und während sie von ihrem Handbruch durch einen Glatteisunfall vor einem Vierteljahr berichtet, legt sie ein beachtliches Tempo an den Tag. Egal wie dunkel die Ecken auch sind: Elke Mertel erklimmt jede Treppe, weicht Stolperfallen geschickt aus und verschwindet des Öfteren in völliger Dunkelheit, um jeden Briefkasten zu bestücken. Ab und an lässt sie den Trolley stehen, nimmt ein paar Exemplare heraus und geht weiter. „Damals wurde mir mal ein Zeitungsfahrrad geklaut und auch heute noch machen sich einige Jugendliche einen Spaß daraus, den Wagen ein paar Meter weiter zu schieben oder zu verstecken“, ärgert sich die 71-Jährige.

Ans frühe Aufstehen hat sie sich längst gewöhnt

Sie bedauert, dass es immer weniger Zusteller gibt. „Viele gehen in Rente oder können gesundheitsbedingt nicht mehr. Viele haben auch falsche Vorstellungen von dieser Arbeit“, erklärt sie und erzählt von Kurzzeit-Kollegen, die manchmal Touren morgens abgesagt hätten, weil es ihnen zu kalt, zu nass, zu schwer oder zu anstrengend war. Elke Mertel aber kann sich keinen anderen Job vorstellen und erfüllt ihre Aufgaben mit Leidenschaft. Aber ist dieses frühe Aufstehen nicht auch anstrengend? Elke Mertel lächelt. „Man gewöhnt sich dran. Und außerdem lege ich mich nach der Runde gerne noch mal für zwei Stunden hin, um mich auszuruhen.“

Plötzlich geht ein Alarm los und sie stutzt. „Das ist ja noch nie passiert, aber dann kommt bestimmt auch gleich der Hund“, sagt sie leise. Sie kennt sich in ihren Hauptbezirken sehr gut aus, kennt also auch einige Hunde, die hinter den Gartentoren lauern und bei Alarm oder Gefahr von der Leine gelassen werden. Nur wenige Sekunden später ertönt ein tiefes Knurren, gefolgt von lautem Bellen. „Hab ich es nicht gesagt?“, grinst sie.

An einem anderen Haus zeigt sie nach oben zu einem Fenster, das hell erleuchtet ist. Der ältere Herr, der dort wohnt, wartet jeden Morgen darauf, dass Elke Mertel die Zeitung einsteckt, damit er sie morgens um halb vier sofort lesen kann. „Eigentlich wäre ich hier längst vorbeigekommen, daher könnte der Mann schon etwas ungeduldig sein“, weiß sie aus Erfahrung. Und im nächsten Moment erscheint ein Gesicht am Fenster. Ein kurzer Handgruß, dann geht es mit dem Trolley weiter.

Sie liebt die Arbeit an der frischen Luft, die Bewegung tue ihr gut. Als ihr Mann vor 41 Jahren plötzlich verstorben ist, habe sie nach etwas Ablenkung gesucht. Ihre Schwägerin habe sie darauf gebracht und heute möchte Elke Mertel diese Arbeit nicht mehr missen. „Ich habe zwar überlegt, ob ich nach dem Renteneintritt aufhören soll, aber dann würde mir etwas fehlen. Ich hab es nicht über mich gebracht, aufzuhören.“

Die Zustellerin kennt die Wünsche ihrer Kunden

Mithilfe von Zustellerlisten wird ihr mitgeteilt, wer wie und wo die Zeitung bekommt. Ob Exemplare nun ganz durch den Türschlitz stecken oder hinter den Türgriff klemmen – nach 41 Jahren in den festen Bezirken kennt sie alle speziellen Wünsche. Ob in den Kasten oben links, unten rechts oder doch eher die Mitte? „Ich weiß, wo ich die Zeitung hineinstecken muss, den Namen brauche ich oft gar nicht mehr. Das Einstecken ist halt Gewohnheit“, lacht sie. Besonders aufgefallen ist das, als sie wegen ihres Handbruchs nicht austragen konnte und ihre Tochter die Bezirke übernommen hat. Namen hatte Elke Mertel ihr nicht nennen können, aber sie wusste, wo die Zeitung hinein gehört. „Da mussten wir uns dann nach langer Zeit die Zustellerlisten wieder ausdrucken“, erzählt Elke Mertel und steckt die letzte Zeitung für ihren Hauptbezirk in den dafür vorgesehen Kasten.

Fast zeitgleich trifft sie wieder mit ihrer Tochter zusammen, die nächsten Wege werden mit dem Auto gefahren. Gemeinsam geht es zu einer von vielen Abladestellen, wo die neuen Zeitungen eingesammelt werden und von da aus in die Aushilfsbezirke, wenn andere Kollegen krank oder im Urlaub sind.

Mittlerweile von Vogelgezwitscher und einem Feldhasen begleitet, geht sie es daran, die nächsten Briefkästen zu bestücken. „Man muss schon aufpassen, dass man diese Arbeit richtig macht und die Zeitungen korrekt einsteckt“, sagt Elke Mertel und zieht einen Schlüssel für ein Haus hervor. Briefkästen gibt es hier nicht, und selbst wenn „dann ist es nicht unüblich, dass die Zeitungen auch mal von anderen Menschen geklaut werden. Das fällt dann häufig auf uns zurück“. Dennoch ist ihr auch klar, dass gerade neue Zusteller sich in den Bezirken nicht auskennen können. „Das kommt aber mit der Zeit“, ist sie sich sicher und steckt die letzte Zeitung für diese Nacht um kurz nach 5 Uhr in den passenden Kasten.

Dann dreht sie sich um und lächelt. „Das ist die schönste Zeit, wenn die Sonne aufgeht.“ Und auf diesen Anblick freut sie sich täglich nach getaner Arbeit, wenn sie morgens um 3 Uhr wieder die Zeitungen austrägt.

+ Zustellerin Elke Mertel dreht jeden Morgen meist um halb drei schon ihre Runde durch die Haupt- und Aushilfsbezirke. © Bruse