Als die Betonqualle strandete: Innenstadt-Umbau vor 50 Jahren

Von: Susanne Kornau

1973: Das Gebäudetrio aus Haus Hulda (rechts), Rathaus und Post war schon vor 50 Jahren ein vertrauter Anblick und ist es bis heute. Ansonsten hat sich der Blick über die Stadt vom damals gerade frisch gebauten Sauerland-Center sehr verändert. © LN-Repro

Baustellen, wohin man sieht – das ist keine Besonderheit unserer Tage. Womöglich war es Anfang der 70er-Jahre noch schlimmer. 1973 stöhnten die Stadt und ihre Bewohner unter der Fülle laufender Bauprojekte, und schon drohten die nächsten.

Lüdenscheid – Der Verkehr musste seine gewohnten Wege verlassen. Und die Frage, ob Busse künftig weiter über den Sternplatz fahren dürfen, beschäftigte die Ratsvertreter in stundenlangen Sitzungen.

Es war die Zeit der Verkehrsbehinderungen und der Freigaben neuer Streckenführungen: Erstmals konnten Autofahrer über den frisch hergestellten Eselsrücken den Anschluss zur Bahnhofstraße finden. Lüdenscheid steckte mitten in einer großen Innenstadtsanierung, von der sich manche nur zu gerne mitreißen ließen, während andere von einem „Alptraum“ angesichts der Aussicht auf Baustellen für Jahrzehnte sprachen.

2023: So einige Stahl- und Betonkonstrukte haben die Stadtsilhouette im Laufe der Jahre verändert. In jüngerer Zeit neu hinzugekommen sind der weiße Allen-Kubus (rechter Bildrand) und der Phänomenta-Turm (linker Bildrand). © nougrigat

Es war aber auch die Zeit, da auf den Unterschied zwischen Plänen und Planungen eigens hingewiesen werden musste: „Zunächst die Planungen. Wir verstehen darunter, im Gegensatz zu den ‘Plänen’, jene Vorhaben, deren Durchführung schon feststeht und für die fertige Entwürfe vorliegen.“ Von beidem gab es so reichlich, dass der LN-Kommentator unheilvoll fragte: „Hat man sich nicht übernommen?“

„Herzstück: Ein schöner Theatersaal“

Vor 50 Jahren überschlugen sich die Ideen, was und wo man überall bauen könnte. Nicht aus allen ist etwas geworden. An mancher Stelle wurde die Notbremse gezogen, an anderer Stelle scheiterten Großprojekte schlicht am Geld. Recht begeistert klang zum Beispiel die Berichterstattung – „Herzstück: Ein schöner Theatersaal“ – über das geplante neue Kulturzentrum auf dem Areal zwischen Sauerfelder-, Freiherr-vom-Stein-, Graben- und Schillerstraße. Im Rathaus endete zu Pfingsten 1973 gerade die Ausstellung mit Beiträgen des Architektenwettbewerbs von 1972. Das Lob für den Entwurf, der den Wettbewerb gewann, war groß. Dieser stammte von einem Halveraner Büro und sah in direkter Nachbarschaft noch Musikschule und Stadtbücherei vor. Eine Brückenanlage über die Schillerstraße hinweg sollte „einen bequemen Fußweg zwischen Kulturzentrum und Stadtmitte“ ermöglichen. Doch der Auftrag ging 1974 an die Viertplatzierten, das Büro Gutbrod/Billing/Peters und Ruff. Damit war der Gewinnerentwurf vom Tisch. Nach dreijähriger Bauzeit war es im November 1981 fertig.

Während das Kulturhaus vergleichsweise wenig alte Bausubstanz ersetzte, und dank einer Art Insellage Raum für die Außenwirkung bekam, wurde an anderer Stelle verdichtet. Gewachsene Häuserzeilen mussten blockweise frischem Beton weichen. Das zeigt der vergleichende Blick auf ein Zeitungsbild von vor 50 Jahren. Der Fotograf hat damals (wie heute) auf dem Turm des Sauerland-Centers Position bezogen. Von diesem gerade fertiggestellten Hochhaus konnte er die noch ungewohnte Perspektive weit über die Dächer der Stadt festhalten. Links, unterhalb des Hotels zur Post, gibt eine Häuserlücke noch den Blick auf die Ausläufer der Tunneldecke frei, heißt es in dem beschreibenden Bildtext vom 31. Mai 1973. Der Rathaustunnel wurde Ende Oktober in einem feierlichen Akt für den Verkehr freigegeben.

Zurück zum historischen Zeitungsbild: Es dokumentiert die damalige Bebauung der oberen Kölner Straße (Ecke Börsenstraße mit dem alten Haus Selve). Rechts endet der Bildausschnitt am 1881 erbauten Haus Hulda, das alle Abrisswellen überlebt hat und bis heute Blickfang auf dem Sternplatz ist. Stadtchronist Wolfgang Schumacher wies an anderer Stelle darauf hin, dass hier 1963 Pläne für ein achtgeschossiges Hochhaus bestanden, das den Tresen der stadtbekannten Wirtin Hulda Brüninghaus ersetzen sollte. Nicht aus allen Plänen wurden Planungen.

Man erkennt den markanten Rathauskomplex und in der Bildmitte die Post als bauliche Querspange des Rathausplatzes. Links, am unteren Bildrand, erstreckt sich ein provisorischer Parkplatz. Dort stand bis Ende 1971 das Kino Apollo-Theater. Das verschieferte kleine Haus vorne wurde mitsamt seinen Nachbarn 1976 abgerissen um Platz zu schaffen für das neue Zentrum, mit dem der nächste Investor, Kurt Knödler, den Startschuss für eine Entwicklung geben durfte, unter deren Folgen die Innenstadt heute leidet.

Auch die Bebauung der vorderen Knapper Straße (Bildmitte), musste weichen und wird nun von dem Commerzbank-Komplex und weiteren Geschäftshäusern (Tk Maxx, Kersting-Passage) dominiert. Der Vogelblick fällt auf die Rückseiten. Ein Teil der umgebauten ehemaligen Kaufhalle schiebt sich von rechts in Bild und überlagert weitgehend Haus Hulda. Links: die Forum-Ausläufer mit einem Teil des alten Wellenbad-Komplexes. Jüngeren Datums ist die Gänsegärtchen-Bebauung mit dem weißen Allen-Kubus (rechts) sowie der Phänomenta-Turm (links).

„Monströser Baukörper“

Das mittige Häuser-Dreieck sollte Platz machen für das sogenannte Thyssen-Projekt. Namensgeber war ein Münchner Schönheitschirurg, der das Vorhaben als Investment sah und dafür 6000 Innenstadt-Quadratmeter kaufte. Der Entwurf eines „monströsen Baukörpers“ mit einem zwölfgeschossigen Wohnturm erfuhr heftigen Gegenwind aus dem Rat, während die Verwaltung es als „planerische Gesamtlösung“ zu verkaufen suchte. Baudezernent Horst Schulze-Bramey wurde im Juni 1973 mit den Worten zitiert: „Wir halten das im Spiel der Baukörper Rathaus, Breddermann und Sauerland-Center für eine durchaus gelungene Lösung.“ Der Volksmund hingegen taufte das Gebilde „Betonqualle“, eine Formulierung, die nicht von Zuneigung sprach. Die Idee wurde 1973 heiß diskutiert. Von „einer beängstigenden ‘Masse Beton’“ sprach etwa Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Walter Hostert. Gegenwehr, Proteste einer Bürgerinitiative sowie veränderte Rahmenbedingungen – Investor Thyssen geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten und zog sich 1975 von dem Vorhaben zurück – bedeuteten schließlich das Aus. Zumindest für diese „Masse Beton“.