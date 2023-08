„Alles rechtens“: Anlieger müssen für Endausbau nach 150 Jahren zahlen

Von: Thomas Machatzke

In der vergangenen Woche fand zum Thema eine Anliegerversammlung in der Freien Christlichen Grundschule an der Schlittenbacher Straße statt. © Machatzke, Thomas

Im Nachgang der Anliegerversammlung an der Schlittenbacher Straße vom Dienstag geht die Diskussion darüber weiter, ob der zweite Abschnitt der Schlittenbacher Straße mit Blick auf den für 2026 geplanten Endausbau der Straße zur Liste der nach Kommunalabgabengesetz (KAG) geförderten Straßen zählt.

Lüdenscheid – Sollte dieser zweite Abschnitt der Schlittenbacher Straße in diese Liste gehören, kämen auf die Anlieger keine Kosten für den Endausbau zu. Sollte dies nicht der Fall sein, würden ihnen 90 Prozent der Kosten in Rechnung gestellt.

Dieter Rotter vom Bauservice der Stadt, der an der Versammlung teilnahm, hatte mehrfach erklärt, dass die Schlittenbacher Straße in diesem Bauabschnitt nicht gefördert werde. Dies hatte Walburga Jung für die Anliegergemeinschaft in Zweifel gezogen. Am Mittwoch war Jung im Rathaus vorstellig geworden und hatte dort nach eigenen Angaben Bestätigung für ihre Sicht erfahren. Marion Ullrich, ebenfalls Anliegerin, berichtet zudem, dass sie den von Jung zitierten Ratsbeschluss im Internet gefunden habe, wonach das Teilstück der Straße in die Liste der KAG aufgenommen worden war. Einen neueren Beschluss, der dies rückgängig gemacht habe, habe sie nicht gefunden.



Nachfrage: Was ist korrekt? Die Schlittenbacher Straße, so Stadtsprecher Sven Prillwitz, sei im zweiten Abschnitt eine noch nicht erstmalig nach BauGB endgültig hergestellte Erschließungsstraße. Daher seien die Anwohner an den sogenannten „beitragsfähigen Herstellungskosten“ mit 90 Prozent zu beteiligen. Dies sei auch genauso gegenüber Walburga Jung kommuniziert worden am Mittwoch.



Prillwitz weiter: „Dieses Ergebnis hat eine umfassende rechtliche Überprüfung und Auswertung aller vorhandenen Unterlagen, darunter auch historische Dokumente und Archivakten, bestätigt. Der Fachdienst hat sich auch mit den Argumenten auseinandergesetzt, die die Anwohner Ende Mai gegen ihre Beteiligung an den Kosten aufgeführt hatten. Unsere Rechtsabteilung wird die Einschätzung ebenfalls prüfen.“



Für Verwirrung, so Prillwitz, dürften verschiedene Gesetzesänderungen gesorgt haben: Die Schlittenbacher Straße war entsprechend der rechtlichen Beitragssituation im Straßen- und Wegekonzept 2022 bis 2026 noch als BauGB-Maßnahme aufgeführt. Aufgrund eines neuen Landesgesetzes, gültig ab 1. Juni 2022, wurde sie dann in der Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes 2023-2027 als KAG-Maßnahme aufgelistet. Eine weitere Gesetzesänderung durch das Land mit dem „Gesetz über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich“ vom 25. April 2023 machte die Änderung zum 1. Juni 2022 vollumfänglich rückgängig. In der Folge, so Prillwitz, sei dieser Bereich der Schlittenbacher Straße noch immer eine bisher nicht erstmalig nach BauGB endgültig hergestellte Erschließungsstraße. Entsprechend werde der Endausbau nicht gefördert. THOMAS MACHATZKE