Alles gefilmt! Mann findet Geldbörse bei Edeka - seine Reaktion bringt ihm nur Ärger ein

Lüdenscheid/Schalksmühle - Ein Mann findet eine Geldbörse bei Edeka. Seine Reaktion bringt ihm jetzt viel Ärger ein. Er wurde dabei gefilmt. Auch ein zweiter Mann bestand den Charaktertest nicht.

Die Polizei sucht aktuell nach zwei Tatverdächtigen. Beide Male geht es um Fälle, die sich am 23. April dieses Jahres ereignet haben.

In Schalksmühle verlor ein Mann auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes unbemerkt seine Geldbörse. Auf den Videoaufnahmen der Filiale ist zu erkennen, wie der Tatverdächtige die Börse entdeckt, aufhebt und weitergeht.

Mann findet Gelsbörse: Polizei MK veröffentlicht Fahndungsbilder

Einen Tag später wurde das Portemonnaie in Breckerfeld wieder gefunden. Das Bargeld fehlte.

+ Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem unehrlichen Finder in Schalksmühle. © Polizei MK Der Unbekannte wurde bereits an der Kasse erfasst. Das zuständige Amtsgericht gab das Foto nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei.

Ein zweiter ähnlicher Fall ereignete sich am selben Tag in Lüdenscheid. In Lüdenscheid vergaß ein Mann nach dem Bezahlen im Kiosk "Dimo" in der Wilhelmstraße seine Geldbörse.

+ Der Tatverdächtige wurde im Kiosk Dimo aufgenommen. © Polizei MK Im Anschluss kam der Gesuchte und nahm sie an sich. Auch hier wird nun öffentlich gefahndet.

Wer kennt eine der Personen?