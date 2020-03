"ALLES. UND BUTTER": Pakete für fast 500 Lüdenscheider in Not - Anmelden weiter möglich

Hilfsaktion von Lüdenscheidern für Lüdenscheider

+ Mit der Aktion „Alles.Und Butter“ unterstützen Tafe, Willi & Söhne und Glücksbringer e.V. bedürftige Lüdenscheider.

Lüdenscheid – Fast 500 Lüdenscheider in Not wurden im Rahmen von „Alles. Und Butter“ – dank der großzügigen Geld- und Produktspenden aus Lüdenscheid – am Dienstag mit Lebensmitteln versorgt.