Bewährung für geständigen Dealer

Lüdenscheid - Die Angst vor einer langen Freiheitsstrafe ist dem blassen Angeklagten (26) anzusehen. Er wirkt eingeschüchtert. Was er verbrochen hat – Kauf, Besitz und Handel mit Rauschgift in großen Mengen, Drogenschmuggel über die Grenze, das alles quasi „unter Waffen“ – dafür gibt’s normalerweise mindestens fünf Jahre Gefängnis.

Doch der Lüdenscheider kommt mit zwei Jahren davon und kriegt obendrein Bewährung. Dafür spricht nach Einschätzung der 6. großen Strafkammer eine ganze Reihe von Gründen.

Nach allem, was sich der ledige Arbeiter geleistet hat (wir berichteten), kann er nun auf ein Verfahren zurückblicken, in dem alle Zeichen auf Milde hindeuteten. Das hat er nicht nur seinem „maximal frühen und substanzreichen Geständnis“ zu verdanken, wie Staatsanwalt Nils Warmbold es formuliert. In der Tat hat der Dealer schon bei der ersten polizeilichen Vernehmung reinen Tisch gemacht und mehr zugegeben als ihm je hätte nachgewiesen werden können – zum Beispiel die Einfuhr von Marihuana aus den Niederlanden.

Die Polizei hatte das Mietshaus an der Hochstraße observiert. Nachbarn berichteten, dass auffällig viele junge Leute hier ein- und ausgehen. Bevor die Beamten in die Wohnung gelangten, warf der damals 25-Jährige seine Drogen aus dem Fenster hinaus nach hinten in den Garten. Doch dort stand schon ein Einsatztrupp und sammelte das Zeug ein. Leugnen war zwecklos.

Nur wenige Tage saß er Ende Mai 2016 in U-Haft, dann wurde er verschont und kam wieder auf freien Fuß. Knapp 370 Gramm „Gras“ und 14 Gramm Ecstasy, eine Schreckschusspistole, Pfefferspray, eine als Schlagring titulierte Gürtelschnalle, ein kaputter Elektroschocker, dazu 5145 Euro in bar – alles das, sagt der Angeklagte, könne die Justiz außergerichtlich einziehen. „Ich will nicht mehr auf der schiefen Bahn leben, ich will von den Drogen weg.“ Er habe jetzt Arbeit und stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Richterin Dr. Bettina Wendlandt mutmaßt über den Sinn der Waffen. „Falls mal jemand frech wird von der Kundschaft.“

Der psychiatrische Sachverständige Dr. Patrick Debbelt beschreibt den Angeklagten als eher einsilbigen und depressiv gestörten Probanden. „Eine Cannabis-Abhängigkeit liegt vor“, aber keine eingeschränkte Schuldfähigkeit.

Immerhin aber ein minderschwerer Fall. Darauf einigen sich die Verfahrensbeteiligten und die Kammer auf Vorschlag der Verteidiger Heiko Kölz und Dr. Frank Nobis in einem Verständigungsgespräch hinter verschlossenen Türen.

Und auf ein Strafmaß, das eine Bewährung möglich macht. Die Plädoyers der Rechtsanwälte fallen knapp aus. Dr. Nobis: „Nach dieser Verständigung ist kein Schaulaufen mehr nötig.“