Alle Strecken in Lüdenscheid mit dem Rad - diese Frau beweist, dass es geht

Ich wundere mich schon ein bisschen das Sie Ratfahrer duzen, so wie Sie vom vertraulichen "Euch" zu sprechen. Ich halte Sie, natürlich ohne Sie zu kennen, für jemanden, der zu jedem Thema ungefragt seine Meinung äußern muss, den aber im realen Leben höchtens Untergebene nach seiner Meinung fragen, sonst kein Mensch. Mit über 4.000 Kommentaren sind Sie ja schon echt Spitze. Sie haben natürlich Recht, die Grünen wollen Ihnen den Spass am Autofahren vermiesen. Sie verpesten mit ihrem Auto die Luft, halten dies für ihr Naturrecht. Damit wird dann halt Schluß sein. Etwas Bewegung wird Ihnen sicherlich nicht schaden, weniger Fleisch und Alkohol ebenso. Und wenn Sie auch wirtschaftlich ihre Konfortzone verlassen müssen, was ist das Problem. Vielleicht versuchen Sie auch mal ihrem Leben mal einen wirklichen Sinn zu geben, außer wirtschaftlichem Erfolg auf Kosten der Allgemeinheit. Also regen Sie sich ab und bleiben zuhause.

Es geht Euch doch nur darum, irgendwie motorisierten Individualverkehr abzuwürgen. In Lüdenscheid eher imaginäre Radfahrer sind nur das Vehikel dazu, Stop and Go für alle anderen zu intensivieren. Dann wird als nächstes erwartet, dass sich der sonstige Verkehr vor Kreuzen so eines Schutzstreifens beim Rechts abbiegen 2 Minuten lang nach Radfahrern in 300 m Entfernung umsieht, um in dieser Zeit die Hauptstrasse (z.B. während der kurzen Ampel-Grünphase) zu blockieren, weil man sich nicht mehr einordnen darf und es bei minimalem Rechtseinordnen gleich lautes Geschrei nebst Beschimpfungen durch heranfahrende Radfahrerinnen hagelt. So was kann man in Bonn laufend beobachten und das Ende des Individualverkehrs für normale Bürger ist doch getarntes Ziel der Grünen. Nicht umsonst hat doch einer der Vorkämpfer ein Buch dazu geschrieben und fordert auch den Ausstieg aus der Marktwirtschaft. Dessen Artikel konnte ich eben auf Telepolis lesen... :-(