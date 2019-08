Alle müssen raus: Altes Lüdenscheider Rathaus wird geräumt

Abschied auf Zeit: Die VHS zieht in die Albert-Schweitzer-Schule.

Lüdenscheid - Die Volkshochschule (VHS) Lüdenscheid zieht in der kommenden Woche aus dem Alten Rathaus aus und vorübergehend in die ehemalige Albert-Schweitzer-Schule ein. Das ist Voraussetzung dafür, dass die Umbaumaßnahmen beginnen können.

Aus diesem Grund ist die VHS vom 12. bis einschließlich 16. August nur eingeschränkt erreichbar, teilt die Stadtverwaltung mit. Online-Anmeldungen für das kommende Semester seien aber möglich.

Der grobe Zeitplan für den Umzug: Kisten packen und Abtransport der ersten Geräte am Montag; Abbau der Technik im Alten Rathaus am Dienstag; Umzug und Einrichtung des Ausweichstandortes an der Kaiserallee 28 von Mittwoch bis Freitag.

Der Lehrbetrieb der VHS soll voraussichtlich bis zum Frühjahr 2020 in der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule stattfinden.

Nach dem Auszug in der kommenden Woche beginnen die Umbaumaßnahmen im Alten Rathaus, die Bestandteil des Projekts „Mensch Altstadt“ sind. Neue Fenster und eine Wärmedämmung im Innern des Gebäudes sollen die Energieeffizienz der denkmalgeschützten Immobilie verbessern. Außerdem werden ein Aufzug und die sanitären Anlagen barrierefrei eingerichtet.

Die Geschäftsstelle der VHS ist vom 12. bis einschließlich 23. August ausschließlich vormittags (9 bis 12 Uhr) erreichbar – und zwar telefonisch unter 0 23 51 / 17 14 49 sowie 17 16 26. Auch E-Mails an volkshochschule@luedenscheid.de werden beantwortet.