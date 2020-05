Alle Mitarbeiter gekündigt: Weltkonzern schließt Werk im MK und drei weitere

Lüdenscheid – Mitten in der Corona-Krise plant ein Unternehmen im MK die Schließung mehrerer Standorte. Die Mitarbeiter haben die Kündigung erhalten.

Bittere Nachricht für 19 Beschäftigte mitten in der Corona-Krise: Nach LN-Informationen plant die Bodycote-Unternehmensgruppe zum 31. Oktober die Schließung ihres Standortes in Lüdenscheid. Alle Mitarbeiter erhielten demnach vor rund zehn Tagen ohne Angabe von Gründen ihre Kündigung.

Etliche von ihnen sind seit vielen Jahren in dem Betrieb an der Nottebohmstraße beschäftigt. Teilweise waren sie schon vor der Übernahme durch Bodycote dort tätig. Das Unternehmen arbeitet als Dienstleister für thermische Beschichtungen unter anderem für die Automobilbranche.

Corona-Krise als Auslöser?

Ob die Corona-Krise der Auslöser für die Schließung ist oder ob es sich um eine langfristige strategische Entscheidung handelt, konnte nicht beantwortet werden. Laut Informationen unserer Zeitung sind noch drei weitere deutsche Bodycote-Standorte in Remscheid, Langenfeld (Rheinland) und dem baden-württembergischen Korntal von der Schließung betroffen.

Laut Internetseite gibt es derzeit 19 Bodycote-Standorte in Deutschland, davon einen weiteren im Märkischen Kreis, in Menden. Eine Bestätigung der Schließungspläne durch die Konzernleitung in Großbritannien liegt bislang nicht vor. Eine Anfrage per E-Mail wurde bislang nicht beantwortet.

Laut ihrer Internetseite hat die Unternehmensgruppe im April einen dreistelligen Millionen-US-Dollar-Betrag investiert, um die US-amerikanische Firma Ellison Surface Technologies mit mehren Standorten in den USA, Kanada und Mexiko zu übernehmen, und sei damit zu einem der größten Dienstleister im Bereich von Oberflächenbeschichtungen geworden.