Das waren die Osterfeuer in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Traditionen werden gepflegt, und dazu gehört auch das Abbrennen der Osterfeuer am Osterwochenende. Hier lesen Sie, wo was los war:

Osterfeuer am Nattenberg gerät zur Zitterpartie

Platzt der große Regen ins Anzünden des Feuers – oder machen die Schauer für die Dauer der Veranstaltung eine Pause? Zur Zitterpartie, was das Wetter angeht, geriet am Sonntag das große Osterfeuer am Nattenberg, wo Oliver Straub vom „Eigenart“ und die Handballsportgemeinschaft (HSG) Lüdenscheid als Veranstalter alles für einen geselligen Osterfeuerabend bei nasskalter, ungemütlicher Witterung vorbereitet hatten.

Immer wieder gingen bange, fragende Blicke nach oben, aber zumindest beim Anzünden des Feuers, das problemlos über die Bühne ging, blieb es zur Freude von Veranstaltern und Besuchern trocken. „Wir haben gebibbert“, gab Oliver Straub zu. „Für heute war Regen angesagt.“

Spät, aber gewohnt zahlreich kamen die Lüdenscheider zum Osterfeuer am Nattenberg. Alt und Jung, Familien, Paare und Jugendliche zog es – warm „eingepackt“ - zum Treffen am großen, meterhoch lodernden Osterfeuer. „Viele sieht man nur einmal im Jahr“, meinte Oliver Straub mit Blick auf manchen „Heimaturlauber“, der das Osterfeuer trotz des wenig einladenden Wetters zum Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten nutzte. Die bewährte Mischung aus Feuer, Spaß und Musik, mit der das Eigenart- und HSG-Team seit Jahren zum Nattenberg locken, ging auch diesmal auf. Trotz Bibbertemperaturen blieben Hunderte von Besuchern den Veranstaltern, die mit Glühwein gegen die Kälte vorgesorgt hatten, treu. „Wir reagieren entsprechend dem Wetter“, sagte Oliver Straub, der den Glühwein frühzeitig – für den Fall der Fälle – geordert hatte. „Zu dieser Jahreszeit bekommt man ja sonst keinen Glühwein.“ Die obligatorische Bratwurst dazu schmeckte bei jedem Wetter.

Osterfeuer in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Dank einer Holzspende, an der sich mehrere Unternehmen beteiligten, bot das Eigenart- und HSG-Team den Besuchern ein imposantes, faszinierendes Feuerspektakel. Meterhoch schossen die Flammen in den Himmel. Schnell – trotz Nässe – brachte Oliver Straub das Feuer in Gang. Dem Prasseln des Feuers zuzuschauen, war wie immer romantisch und heimelig. Wer wollte, konnte überdies auf der überdachten Tanzfläche zu Gute-Laune-Musik von DJ Benny vom Eigenart abtanzen. Vor allem Kinder fanden am Tanzen und Herumtollen auf der farbig ausgeleuchteten Tanzfläche Vergnügen.

Wie im vergangenen Jahr gab’s Eingangskontrollen, die der Sicherheit geschuldet waren. Wer nach dem Abbrennen des Feuers noch Lust zum Weiterfeiern hatte, war zur After-Show-Party im „Eigenart“ eingeladen.

Bürgerschützen begeistern junge Gäste auf der Hohen Steinert

Bis zum Ostersonntagabend war der Schützenplatz Hohe Steinert ein steiniger, kaum begraster Ort im Norden der Stadt, an dem bei kühler Witterung niemand länger hätte verweilen können. Doch es war in der Geschichte der Menschheit schon immer das Feuer, das die Kultur brachte. Und so war es nicht anders mit dem stattlichen Osterfeuer, das der Bürgerschützenverein (BSV) an der Hohen Steinert angehäuft hatte.

Für Hunderte mehrheitliche junge Besucher verwandelte sich die Einöde in einen Ort, der zum Verweilen und Aufwärmen einlud. Der BSV hatte rund um die Feuerstelle eine hervorragende Infrastruktur mit Quellen für Bier und andere Getränke sowie ein zweites Feuer in Form eines großen Grills organisiert, der von Würsten über Steaks bis zu Frikadellen ein breites Angebot lieferte. Am dritten kleinen Feuer durften Kinder zündeln

Kleingärtner am Hundebrink: Osterfeuer-Erlös für Kastrationen

Wenn in Lüdenscheid von einem Brauchtumsfeuer die Rede ist, führt an dem Osterfeuer der Kleingärtner am Hundebrink kein Weg vorbei. Seit mehr als vier Jahrzehnten verbrennen die Gartenfreunde zwischen Hasley und Baukloh Baum- und Strauchschnitt, der in den ersten Wochen der neuen Gartensaison angefallen ist, erklärte der Vereinsvorsitzende Werner Sommer.

Dass das Osterfeuer am Hundebrink am Samstag zu einem Treffpunkt für Kinder und Erwachsene wurde, lag aber sicher auch am umfassenden Angebot, das die Kleingärtner im und am Vereinsheim auftischten. Von Kuchen über Pommes und Würstchen reichte die Palette, Mädchen und Jungen konnten am offenen Feuer Stockbrot und Marshmallows rösten. Werner Sommers Ehefrau Sigrid verteilte außerdem Ostereier und Süßigkeiten unter den Kindern. „Wenn wir Gewinn machen, verwenden wir den für die Kastration der Katzen“, fügte Werner Sommer noch hinzu. Auf der Anlage mit 62 Lauben leben etwa 20 freilaufende Katzen, die zur Freude der Gartenfreunde Mäuse und Kaninchen kurzhalten. Allerdings, so Sommer, sollen sich die Samtpfoten auch nicht unkontrolliert vermehren – daher die geplanten Kastrationen.

Othlinghausener Osterfeuer als kleines Volksfest

Das richtige Mittelmaß zu finden, war am Abend des Karsamstags schwer in Othlinghausen. „Papa, das ist zu heiß“, rief etwa ein kleines Mädchen, das am Absperrband stand und sich die Hände schützend vors Gesicht hielt, während es fasziniert das flammende Schauspiel betrachtete. Andernorts fragten Besucher des Osterfeuers ihre Bekannten zweifelnd: „Ihr geht schon?“ Die Antwort: „Das ist mir zu kalt, ich habe eine Schicht zu wenig an.“

Ein großes, wärmendes Feuer einerseits, Kälte und ein schneidender Wind, der über die Höhen strich, andererseits prägten das kleine Volksfest, das Wilhelm und Elisabeth Borlinghaus mit der Hilfe vieler Freunde auf die Beine gestellt hatten. Im Verkaufszelt hatten sie „alle Hände voll zu tun“, warme Getränke und speziell Glühwein fanden unter den genannten Bedingungen ebenso viele Abnehmer wie die frisch gegrillten Würstchen. Die Mädchen und Jungen, die sich mit etwas nahrhaftem gestärkt hatten, tobten anschließend wieder über die Wiese und die untergepflügten Felder – angesichts des kaum vorhandenen Autoverkehrs konnten ihre Eltern dies auch beruhigt zulassen.