„World of Wordcraft“ startet in die neue Saison

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Poetry Slam „World of Wordcraft“ geht am Freitagabend in die neue Saison. Neben zwei bekannten Gesichtern, Sim Panse (Bremen) und Hendrik Galla (Werdohl), werden vier in Lüdenscheid noch gänzlich unbeschriebene Blätter ins Rampenlicht treten.

Dass sich dies allerdings nur auf die Wordcraft-Bühne bezieht, zeigt schon der Umstand, dass die jüngste Teilnehmerin Henrike Klehr (Düsseldorf) unter anderem amtierende NRW-Meisterin im Poetry Slam ist. Und auch Johannes Floehr (Krefeld), Yannik Steinkellner (Herne) und Florian Stein (Essen) haben schon Reputationen in der deutschsprachigen Slamszene gesammelt.

Neben der Bühne freut sich das Team um Moderator Marian Heuser ganz besonders über einen prominenten Neuzugang: Das Alfa-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung tritt erstmalig als Kooperationspartner der World of Wordcraft in Erscheinung.

Heuser: „Der Kontakt besteht schon seit längerer Zeit. Bisher hat sich unsere Kooperation jedoch ausschließlich auf Münster konzentriert. Schön, dass wir nun einen weiteren Partner auch für Lüdenscheid hinzugewinnen konnten, der sich ebenfalls unserer größten Leidenschaft, nämlich dem Schreiben und Lesen, verpflichtet fühlt.“.

Agnieszka Jaworski vom Bundesverband ergänzt: „Mehr als sieben Millionen Erwachsene in Deutschland können kaum oder gar nicht lesen und schreiben, und dafür wollen wir gemeinsam mit dem Slam mehr Bewusstsein schaffen.“ Das Alfa-Mobil des Bundesverbandes wird morgen Abend mit einem Infostand im Foyer des Kulturhauses vertreten sein.

Beginn des Poetry-Slams ist um 20 Uhr im Bühnensaal (Einlass ab 19 Uhr) des Kulturhauses. Tickets kosten elf Euro, neun Euro ermäßigt jeweils plus Vorverkaufsgebühr.