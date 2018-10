Band Alex im Westerland  sorgt für Stimmung

Lüdenscheid - Dass die Songs der Ärzte und der Toten Hosen bestens zusammenpassen, zeigten am Samstag die vier Musiker der Tribute-Combo Alex im Westerland im Saal der Gaststätte Dahlmann. Die Location war mit gut 200 Fans ausverkauft, die Stimmung und Temperatur im Saal erreichte bereits nach kurzer Zeit den Siedepunkt.

Die vier Musiker aus Frankfurt – Domi (Gesang, Gitarre), Danu (Schlagzeug, Gesang), Dido (Bass, Gesang) und Gogo (Gitarre, Gesang) – brachten die Hits der beiden populären deutschen Bands nicht nur sehr authentisch rüber, sondern wussten ihr Publikum auch zum Feiern und Party machen zu animieren. So wurden im Saal rhythmische Luftsprünge gemacht, getanzt und gesungen, was das Zeug hält, während Alex im Westerland mit ihrer druckvollen Musik überzeugten, an deren technisch gelungener Umsetzung sicher auch die beiden Original-Bands ihre Freude gehabt hätten.

Die beiden Sets der Combo umfassten sowohl die Klassiker als auch neue Titel der Ärzte und der Toten Hosen. Gleich zu Beginn gab das Quartett zum Beispiel „Unter den Wolken“ vom 2017 erschienenen Tote-Hosen-Album „Laune der Natur“ zum Besten, von dem es auch noch „Wannsee“ zu hören gab. Ferner durften die Fußball-Hymne „Tage wie diese“ sowie mit „Altes Fieber“ ein weiterer Tote-Hosen-Song zum Mitsingen nicht fehlen. Bei „Hier kommt Alex“ handelt es sich dagegen um einen Klassiker der Punk-Formation aus den späten 80er-Jahren. Aber auch für gute, alte Trinklieder sind die Toten Hosen zu haben – ein Beispiel hierfür ist „Jägermeister“, der im Dahlmann-Saal für beste Stimmung sorgte.

„Schrei nach Liebe“ von den Ärzten ist ebenfalls schon ein wenig älter, aus dem Jahr 1993, aber mit seiner Nazi-Thematik heute aktueller denn je. Mit „Junge“, bei dem sie sich mit dem Generationenkonflikt auseinandersetzten oder „Lasse Red’n“ über Rufmord beweisen die Ärzte zusätzlichen Sinn für brisante Themen. Schließlich fehlten bei Alex im Westerland auch einige der ganz alten Klassiker von den Ärzten nicht, mit denen die Combo in den 80er-Jahren gerne so weit aneckte, dass einige ihrer Veröffentlichungen auf dem Index landeten. Aus dieser Zeit stammten unter anderem „Claudia hat ‘nen Schäferhund“ sowie „Elke“.

Fast drei Stunden herrschte im Dahlmann-Saal bei guter Musik beste Stimmung – was will man mehr? J bot