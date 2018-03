Neue Ausstellung in der Städtischen Galerie

+ © Rudewig Es gibt noch eine Menge zu tun, bis die Ausstellung am Freitagabend eröffnet werden kann. © Rudewig

Lüdenscheid - „Die Produktion geht zurück auf eine Idee der Kunstfreunde Lüdenscheid. Arnd Fiedler hat sich da sehr engagiert“, sagt Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen mit Blick auf eine Kunstausstellung, die am Freitagabend in der Galerie an der Sauerfelder Straße eröffnet wird. Alex Grein und Julia Gruner, beide Künstlerinnen mit Lüdenscheider Bezug, werden eigens für Lüdenscheid angefertigte Arbeiten und ältere Werke zeigen.