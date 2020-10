Im Aldi im MK: Frau "bei den Eiern" geschubst - schlimmer Moment an der Kasse

Lüdenscheid - Eine 85-jährige Lüdenscheiderin wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen im Aldi-Markt an der Altenaer Straße bestohlen.

Während des Einkaufs zwischen 9.30 und 10.15 Uhr trug sie ihre Geldbörse in der zugeknöpften rechten Jackentasche.

Die Seniorin kann sich nur noch erinnern, dass sie bei am Eierregal von einer jungen Frau angestoßen oder geschubst wurde. Möglicherweise wurde ihr in diesem Moment das Portemonnaie aus der Jacke gezogen.

Die Unbekannte dürfte zwischen 25 und 30 Jahre alt und nur etwa 1,60 Meter groß sein. Sie trug eine hellbeige Jacke und dunkle, mittellange Haare. In ihrer Begleitung war ein junger Mann.

Die Polizei mahnt, Wertsachen am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln zu verwahren. Viele Kunden wägen sich in ihrem „vertrauten Laden um die Ecke“ in falscher Sicherheit.

Keinesfalls sollten Handtaschen mitsamt Geldbörse im oder am Einkaufswagen deponiert werden.