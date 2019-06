Albtraum Haus: Wenn der Altbau zum Fass ohne Boden wird

Lüdenscheid - Das Traumhaus wird an manchen Tagen und Nächten für Hans Obergruber zum Albtraumhaus. Der Geschäftsführer des Naturschutzzentrums Märkischer Kreis kann den gesteckten Zeitplan für den Umzug vom Grebbecker Weg auf den Hof Oelken nicht einhalten. Die Sanierung des alten Bauernhofs ist deutlich aufwendiger als zunächst angenommen – auch finanziell. Die Umbaukosten werden inzwischen auf 1,1 Millionen Euro geschätzt, 350 000 Euro mehr als kalkuliert.

Die jüngste Horrormeldung kam vom Statiker: Unter dem dicken Bruchstein-Mauerwerk des Altgebäudes fehlt auf der gesamten Länge (27 Meter) und Breite (13 Meter) das Fundament. Das muss jetzt nachträglich eingearbeitet werden, was aber nur jeweils in kleinen Abschnitten von jeweils 1,25 Metern Breite erfolgen kann. „Für die bisherige Nutzung reichten die dicken Mauern und das Fachwerk aus, um die Standsicherheit zu gewährleisten.

Ist ein Problem beseitigt, tauchen zwei neue auf“, beschreibt Hans Obergruber die Situation. „Das Gebäude ist die reinste Wundertüte“, sagte Marcus Tillmann (Grüne) beim Blick auf das Anwesen, das einmal Sitz des Naturschutzzentrums Märkischer Kreis werden soll. Der Ausschuss für Abfallwirtschaft, Umweltschutz und Planung machte sich vor Ort selber ein Bild von der Baustelle. Dabei ließen die Politiker keinen Zweifel daran, dass die Entscheidung für den Kauf trotzdem richtig war. „Wir können jetzt nicht auf halber Strecke aufhören“, so Harald Metzger (SPD).

Mehr Zeit notwendig

Denn das fehlende Fundament ist längst nicht die einzige Herausforderung. Damit das Gebäude seine künftigen Zwecke erfüllen kann, wollen die neuen Hausherren zwei Betondecken einziehen lassen. Dafür musste im Innern das alte Fachwerk komplett entfernt und der Dachstuhl verstärkt werden. „50 Tonnen Material haben wir bislang aus dem Haus geschafft“ erklärte Obergruber. Die Lücke von 350 000 Euro für die Umbauarbeiten wird größtenteils von der Stadt Lüdenscheid geschlossen.

Damit aber der Traum Wirklichkeit wird, brauchen die Naturschützer auch deutlich mehr Zeit. Deshalb werden die Naturschützer wohl noch eine längere Zeit am Grebbecker Weg ausharren müssen. Bis Ende September übernimmt der Märkische Kreis die Mietzahlung für die Räume in Höhe von monatlich knapp 1400 Euro. Obergruber: „Es wäre überaus hilfreich, wenn der Kreis die Miete bis Dezember nächsten Jahres trägt.“ Eine Entscheidung über die Verlängerung von 15 Monaten wird voraussichtlich nach der Sommerpause im Kreistag erfolgen.

Hilfe von der NRW-Stiftung

Ein Blick zurück: Das Naturschutzzentrum erfährt im Frühjahr 2017 vom geplanten Verkauf des Hofes Dohle am Oelken. Zwei Jahre zuvor hat der Europe Trust in London das Gebäude am Grebbecker Weg von der Landwirtschaftskammer erworben. An einem langfristigen Anschluss-Mietvertrag zeigen die neuen Eigentümer kein Interesse. Deshalb nimmt die Idee von einem Naturerlebnishof Stilleking am Oelken in der landschaftlichen Idylle des Brenscheider Tals bei allen Beteiligten schnell konkrete Formen an. Ende des Jahres ist klar: Der Märkische Kreis kapitalisiert die Miete auf 30 Jahre und übernimmt die Kosten an der Grebbecke für weitere 20 Monate.

Anfang 2018 wird der Hof samt der land- und forstwirtschaftlichen Flächen in einer Größenordnung von 14 Hektar gekauft. Im Frühjahr zeichnet sich ab, dass die Bausumme auf 1,1 Millionen Euro erhöht werden muss. Doch es gibt in diesem Berg von Schutt und Schwierigkeiten auch gute Nachrichten: Die NRW-Stiftung überreicht eine Förderzusage in Höhe von 560 000 Euro. Es folgen Gespräche mit Banken, Gutachtern und Behörden, um Fördertöpfe zu erschließen und Genehmigungen zu erhalten.

Wohnungen begehrt

Und immer wieder geht es auch darum, Spenden zu akquirieren. „Wir versuchen, uns an allen Ecken und Enden finanziell Luft zu verschaffen“, sagt Obergruber. Dafür werden auch unkonventionelle Wege beschritten. Ein pensionierter Baggerführer kümmert sich ums Fundament. „Durch die Hilfe sparen wir bis zu 50 000 Euro.“ Ein richtig gutes Gefühl hat der Geschäftsführer des Naturschutzzentrums, wenn er auf die Vermietung der zwei geplanten Wohnungen im Hofgebäude hinweist. „Wir werden ständig von Interessenten angesprochen.“

Neben den Wohnungen soll das Gehöft in Büros und Seminarräume aufgeteilt werden. Kernpunkt aber werde ein umweltpädagogisches Konzept, das Kinder und Erwachsene ansprechen werde, sowie die naturnahe Bewirtschaftung der Flächen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter, staubiger und beschwerlicher Weg, weiß Obergruber. Mögliches nächstes Problem: Die Wasserversorgung erfolgt noch über Brunnen. Eventuell müsse man noch eine Wasserleitung aus Brenscheid heranführen.

Wer also von den Ausschussmitgliedern am Wochenende Zeit und Lust habe, ehrenamtlich am „Juwel für den Naturschutz“ zu feilen, sei selbstverständlich herzlich willkommen, lud Obergruber zum kräftigen Anpacken ein. Nach dem Baustellen-Rundgang übten sich die Fraktionen aber in vornehmer Zurückhaltung.