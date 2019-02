Schneelast-Alarm: Einsatz bei Kostal

Das Technische Hilfswerk (THW) war am Donnerstag bei Kostal im Einsatz.

Lüdenscheid - Alarm beim Automobilzulieferer Kostal: Nach Berechnungen eines firmeneigenen Statikers drohte das Dach eines Nebengebäudes durch die Schneelast einzustürzen.

Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr hatte die Feuerwehr das Technische Hilfswerk (THW) alarmiert. Nach den Berechnungen eines firmeneigenen Statikers drohe die rund 4000 Quadratmeter große Dachfläche eines Nebengebäudes durch die Schneelast einzustürzen.

Klaus Cordt, Ortsbeauftragter des Lüdenscheider THW, forderte daraufhin die Kollegen des Schneelastmesstrupps aus Kamen sowie das THW Altena an.

Aus der Nachbarstadt rückten Kräfte mit einem hochmodernen Teleskoplader sowie ein Bausachverständiger an. „Wir haben mit einer speziellen Software sofort alles durchgemessen und hatten gegen 21.20 Uhr bereits die Gewissheit und das beruhigende Ergebnis vorliegen, dass keine Einsturzgefahr vorliegt."

Was im Nachhinein vielleicht harmlos klinge, sei für den Statiker so gar nicht absehbar gewesen, unterstrich Cordt. „Deshalb richtet sich unser Dank ausdrücklich an das Gebäudemanagement der Firma, das rechtzeitig genug um Hilfe nachgesucht hat.“