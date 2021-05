Akute Staugefahr: Baustelle an wichtiger Verbindung in Lüdenscheid

Fünfwöchige Baustelle

+ © Martin Messy Ab Montag herrscht in Lüdenscheid fünf Wochen lang akute Staugefahr rund ums Bräuckenkreuz. © Martin Messy

Ab Montag herrscht in Lüdenscheid fünf Wochen lang akute Staugefahr rund ums Bräuckenkreuz. Grund sind Tiefbauarbeiten.

Lüdenscheid – Auf der Hochstraße in Lüdenscheid ist ab Montag, 3. Mai, mit zeitweise erheblichen Verkehrsbinderungen zu rechnen: Wegen Sanierungsarbeiten an einer Hauptwasserleitung muss die Fahrspur in Richtung Bräuckenkreuz auf einer Länge von rund 200 Metern gesperrt werden, teilt die Stadt mit. Voraussichtlich bis zum 7. Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Für die Sanierungsarbeiten reißt der Energieversorger Enervie die Hochstraße in dem Abschnitt, der zwischen den Hausnummern 73 und 96 liegt, vor allem im Bereich der Busspur auf einer Länge von rund 150 Metern auf. Außerdem wird in Höhe der Häuser 98 bis 102 (Einmündung Schützenstraße) eine Engstelle mit einem weiteren kleinen Baufeld eingerichtet.

Eine Baustellenampel regelt den Verkehr in beide Richtungen – und wird zudem mit der stationären Ampelanlage am nahegelegenen Bräuckenkreuz verbunden. Dadurch soll für den unter diesen Umständen bestmöglichen Verkehrsfluss gesorgt werden. Verkehrsteilnehmer sollten der ausgeschilderten Umleitung U7 über die Kölner und die Talstraße folgen.

Weiter Einschränkungen: Zum einen ist die Ausfahrt von der Staberger auf die Hochstraße während der Bauarbeiten nicht möglich. Aus diesem Grund werden Fahrzeuge über die Alsenstraße auf die Schützen- und von hier auf die Hochstraße umgeleitet (U2). Zum anderen gilt ab Montag ein beidseitiges Halteverbot im Baustellenbereich. Eine entsprechende Beschilderung soll darauf hinweisen.