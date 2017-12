Erstmals "Der Homertturm" in Farbe 

Lüdenscheid - Mit Stolz präsentiert die Abteilung Lüdenscheid des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) die neue Ausgabe ihres Heftes „Der Homertturm“. Das hat einen besonderen Grund, denn erstmals ist das gut 40-seitige Heft in Farbe gedruckt worden.

Im wahrsten Sinne des Wortes bunt ging es auch im fast vergangenen Jahr zu, wie der 1. Vorsitzende Thomas Dahlhaus in seinem Vorwort schildert.

Im Mittelpunkt stand dabei der 50. Geburtstag des Wanderheims Wiehardt. „Rückblickend war unser Jubiläum ein großer Erfolg.“ Aber nicht nur die Wiehardt erfreue sich großer Beliebtheit, auch die Schutzhütte am Homertturm werde immer häufiger von Kindergärten und Schulen besucht.

Der Innenraum sei renoviert worden und weitere Arbeiten an der Hütte und deren Umlage seien in der Planung. Kuriosum am Rande: Die Homerthütte hat nach fünf Jahrzehnten nun offiziell sogar eine Hausnummer erhalten, teilt Dahlhaus mit: „Dies wurde durch verwaltungstechnische Vorgänge in der Stadtverwaltung notwendig. Unsere Homerthütte ist nun ,Homert 33’.“

Im Mittelpunkt des Jahres 2018 steht natürlich auch beim SGV das Stadtjubiläum. Zum 750. Geburtstag wird nach Angaben von Thomas Dahlhaus an vier Sonntagen jeweils ein Teilstück des Wanderweges „Rund um Lüdenscheid“ unter die Füße genommen.

Aber wer das Heft aufmerksam studiert, der wird schnell feststellen, dass der SGV Lüdenscheid weit darüber hinaus noch viele Aktivitäten zu bieten hat, die auch außerhalb des Stadtjubiläums abwechslungsreiche Wanderungen ermöglichen. Das kostenlose Heft liegt unter anderem in der Stadtbücherei aus.