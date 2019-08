3. Aktionstag Mobilität auf dem Sternplatz

Lüdenscheid – Ganz im Zeichen der Mobilität steht der Aktionstag am Samstag, 24. August, von 10 bis 14 Uhr auf dem Sternplatz in Lüdenscheid.

Der Märkische Kreis wirbt in Kooperation mit der Stadt Lüdenscheid für die Nutzung alternativer Mobilitätsformen und zukunftsträchtiger Technologien. Interessierte können sich an vielen Informationsständen zeigen lassen, wie das funktionieren wird, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Neben der Möglichkeit, Pedelecs und Lastenräder auszuprobieren, werden zwei Autohäuser ihre Elektro-/Hybrid-Modelle zeigen. Auch ein Brennstoffzellenfahrzeug wird vorgestellt. Insgesamt beteiligen sich 18 Aussteller an dem Aktionstag.

In diesem Jahr wird es zum ersten Mal eine Interview-Ecke und kleine Gesprächsrunden geben. Bürgerinnen und Bürger werden aus ihrem „elektrischen“ Alltag erzählen. Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) teilt seine Erfahrungen mit dem Street-Scooter mit Interessierten.

Der Energieverein „Aus gutem Grund“ wird von seinem Modell „Dorfauto im CarSharing-System“ berichten. Geplant sind zudem Aktionen für Kinder, ein Glücksrad und für die kleine Pause bietet der Obdachlosenfreundeskreis Waffeln und Kaffee an. Besucher können ihr Reaktionsvermögen in einem Pedelec-Simulator testen und ihre Fahrräder diebstahlvorbeugend beim ADFC gravieren lassen. Dafür muss allerdings der Kaufbeleg und der Ausweis vorgelegt werden.