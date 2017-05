Aktionstag für Menschen mit Behinderungen

+ © Görlitzer Kinder aus der Awo-Kita am Sonnenhang hatten gegen Mittag ihren Auftritt auf der Bühne mit Spielszenen zu Liedern über die kleine Raupe Nimmersatt (Foto) und den Händen, die reden können. © Görlitzer

Lüdenscheid - Eine Stadt lebt durch und für alle Menschen, die in ihr wohnen – deshalb müssen alle Menschen in ihr leben können: „Wir gestalten unsere Stadt“ war am Samstag das Motto des Aktionstages für Menschen mit Behinderungen im Stern-Center. Institutionen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und Sozialverbände stellten auf Einladung der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen einmal mehr ihre Arbeit vor und warben für ein gleichberechtigtes Miteinander.