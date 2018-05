Aktionstag "Inklusion von Anfang an" im Stern-Center

Lüdenscheid - „Wir möchten nicht nur die sichtbaren, sondern auch die Barrieren im Kopf abbauen.“ Für die Teilhabe behinderter Menschen am normalen Leben machte sich am Samstag die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen mit einem Aktionstag im Stern-Center stark.

Unter dem Motto „Inklusion von Anfang an“ gewährten die Vereine, Verbände, Einrichtungen und Selbsthilfegruppen Einblick in ihre Arbeit. „Nur wenn alle mitmachen, kann sich etwas ändern“, betonte Monika Schwanz, ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt, bei der Begrüßung. „Wir haben schon viel erreicht, aber wir müssen noch viel, viel mehr erreichen.“

Inklusion sei mehr als eine breitere Eingangstür, eine Rampe und dergleichen mehr. Inklusion sei Teilhabe am normalen Leben. Es gehe auch darum, die Barrieren im Kopf abzubauen. Am (sperrigen) Begriff Inklusion machte Bürgermeister Dieter Dzewas, Schirmherr der Veranstaltung, seine kurze Ansprache zur Eröffnung des Aktionstages – von der Aktion Mensch gefördert und Teil des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – fest.

Aktionstag für Menschen mit Behinderungen unter dem Motto "Inklusion von Anfang an!" Zur Fotostrecke

Den wesentlichen Unterschied zwischen Integration und Inklusion arbeitete er in seiner Rede klar heraus. Inklusion bedeute, dass es nur eine Welt gebe, zu der alle ganz natürlich dazu gehören würden – und nicht erst integriert werden müssten. Mit der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen sei Lüdenscheid in dieser Hinsicht gut aufgestellt.

Dem Motto gemäß „Behinderungen müssen keine Verhinderungen sein!“ informierten die Mitglieder der Interessengemeinschaft an einem großen Gemeinschaftsstand über ihre Angebote, Aufgaben, Tätigkeitsfelder, Ziele und Projekte. Von der Makula Selbsthilfegruppe bis zur Lebenshilfe, vom VdK bis zum Johannes-Busch-Wohnverbund waren Ansprechpartner für Gespräche und Auskunft vor Ort.

Gesangs-, Musik- und Tanzdarbietungen

Wissenswertes konnten die Besucher zudem über die Online-Karte Wheelmap.org erfahren, die Nutzern das Finden, Suchen und Markieren rollstuhlgerechter Orte erleichtern soll. Umrahmt wurde die ganztägige Veranstaltung von attraktiven Gesangs-, Musik- und Tanzdarbietungen.

Als Moderator stellte Thomas Gnatowski den Besuchern, die sich um die Aktionsbühne versammelten, jede Gruppe mit ihren Besonderheiten vor. Mit rockigen Klängen und deutschen Texten machte die Musikband Eygelb der Lebenshilfe Lust auf mehr. „Es gibt so viel, was wir nicht können; wir sollten es uns trotzdem gönnen“, hieß es in einem Song.

+ Lebensfreude versprühte die Inklusionsgruppe der Tanzschule Olaf Diembach beim Aktionstag. © Jakob Salzmann Lebensfreude versprühte die Inklusionsgruppe der Altenaer Tanzschule Olaf Diembeck, die mit flotten Choreographien zu Rockklassikern und Musicalhits punktete. Mit einer bunt zusammengewürfelten Kindertanzgruppe und der Contestgruppe Dance-Xplosion läutete die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer den Sommer ein. „Tanzen macht in jedem Alter Spaß“, lautete die Botschaft, die ankam.

Ebenso viel Spaß machten die fröhlichen Bewegungslieder der DRK-Kita Tinsberg, die mit rund 30 Kindern zwischen zwei und sechs Jahren vor Ort war. Eine Klasse für sich waren daneben die Beiträge der Zwillinge Christina (Gesang) und Dionisia Gravou (Keyboard) von der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, die mit Songs von Dua Lipa („New Rules“) und James Arthur („Naked“) begeisterten.

I-Tüpfelchen des bunten Programms war die Frauentanzgruppe der Lebenshilfe, die sich bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt überhaupt orientalischen und Westerntänzen widmete. Mit Fingerfarben konnten kleine Künstler obendrein bei Sarah Bauermeister von der Frühförderstelle der Lebenshilfe Schleuderbilder herstellen.