9. Aktion „Wärme und Licht“

Lüdenscheid - Wärme und Licht sind in diesen Tagen unverzichtbare Begleiter, um in den eigenen vier Wänden Wohlfühl-Atmosphäre zu verbreiten. Für viele Menschen aber ist Strom ein nicht finanzierbares Luxusgut. An dieser Stelle greift der Caritasverband Altena-Lüdenscheid ein.

Immer mehr Menschen wenden sich an die Caritas, weil sie ihre Nachzahlungen aus den Strom- und Heizungsabrechnungen nicht mehr bezahlen können. Angesichts steigender Energiepreise wegen staatlich ausgelöster Abgaben – zum Beispiel die EEG-Umlage – dürfte der Kreis der Hilfesuchenden eher größer werden. Deshalb startet der Caritasverband wieder traditionell am ersten Fastensonntag mit seiner Spendenaktion „Wärme und Licht.“ Caritasdirektor Hans-Werner Wolff: „Gemeinden und Pfarreien unterstützen uns nach Kräften, einen finanziell starken Fonds zu schaffen.“ In den katholischen Pfarreien des Kreisdekanats Altena-Lüdenscheid – von Hagen-Dahl über Plettenberg bis Meinerzhagen – beginnt mit einer Kollekte am kommenden Sonntag die neunte Maßnahme. „Die Preisentwicklung hängt den Energieanteil im Regelsatz der Bezieher von Hartz IV oder Grundsicherung ab“, erklärt Wolff. Pro Monat fehlten rund 40 Euro. Nach einer Bedürftigkeitsprüfung werde 50 bis 60 Menschen geholfen. Bei Rückzahlungsmöglichkeiten gibt es die Förderung als Darlehen.

Mit der Aktion wurden in den vergangnen acht Jahren rund 86 000 Euro eingenommen, 410 Einzelpersonen oder Familien erhielten Beträge zwischen 40 und 600 Euro. Zuschüsse von mehreren tausend Euro zur Begleichung offener Rechnungen schloss der Caritasdirektor kategorisch aus.

Parallel ist das Dekanat mit „Stromsparhelfern“ für finanzschwache Haushalte unterwegs. „Wir wollen das Unheil bei der Wurzel packen und nach Möglichkeiten suchen, den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten.“ Die technische Basis bringen die Stromsparhelfer als Überraschungspaket mit: Energiesparlampen, abschaltbare Steckdosenleisten oder Perlatoren für einen reduzierten Wasserverbrauch. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren für Strom, Wasser und Warmwasseraufbereitung 408 000 Euro weniger aufgewendet. Auch der Staat profitierte von diesem Konzept. 70 000 Euro sparten Kommunen und Bund.

Spendenkonten (Stichwort Wärme und Licht): Sparkasse Lüdenscheid, IBAN: DE12 458500050002000016;

Verein. Sparkasse im MK, IBAN:

DE09 458510200080001191