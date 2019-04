Mehr als 1400 Lüdenscheider räumen auf - alle Fotos hier

Lüdenscheid - Mehr als 1400 Helfer beteiligten sich am Wochenende an der Aufräumaktion "Sauberes Lüdenscheid".

In der Innenstadt und in Außenbezirken, auf Sport- und Parkplätzen, in Revieren, Parks und Grünflächen, an neuralgischen Punkten und in abgelegenen Ecken rückten am Samstag fleißige Helfer dem Unrat in der Stadt zuleibe.

Vereine, Schulen, Kindergärten, Jagd- und Dorfgemeinschaften, Nachbarn und Privatinitiven krempelten die Ärmel hoch, um sich an der Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ zu beteiligen.

Schwerpunktmäßig am Samstag starteten zahlreiche Gruppen ihre Sammelaktion. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 1415 Helfer an der Aktion.

Aktion Sauberes Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Nach wolkenverhangenem Start in den Tag klarte der Himmel auf, sodass das Wetter den Freiwilligen in die Karten spielte und die Gruppen vielerorts nach getaner Arbeit gemütlich zusammensitzen konnten, um sich ein Würstchen schmecken und den Einsatz gesellig ausklingen zu lassen.