Aktion „Sauberes Lüdenscheid“: 2600 Bürger räumen auf

Von: Monika Salzmann

Teilen

Aktion Sauberes Lüdenscheid © Jakob Salzmann

üdenscheid – Bei Sonnenschein und angenehm milden Temperaturen rückten am Samstag beim Aktionstag „Sauberes Lüdenscheid“ 2600 Helfer – vom STL mit Müllzangen, Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet – dem Unrat in der Stadt zu Leibe.



Nach zwei Coronajahren, in denen der Aktionstag in dieser Form nicht möglich war, und der kurzfristigen Absage im Vorjahr wegen eines unerwarteten Wintereinbruchs übertraf die Zahl der Teilnehmer, die beim Großreinemachen in der Stadt mitmachten, kühnste Erwartungen. Zum Vergleich: 2019, beim letzten Mal, waren 1415 Helfer dabei. Diesmal waren es fast doppelt so viele.

Wer nicht am Samstag sammeln konnte, krempelte schon vorher die Ärmel hoch. Bei anderen steht die Sammelaktion noch an. Der größte Teil der Teilnehmer – darunter Schulen, Kitas, Vereine, Privatleute und Initiativen – nutzte den Samstag, um Böschungen, Straßenränder, Parkplätze, Parkanlagen, Wald und Flur, Ufer und Gewässer von Unrat und Müll zu befreien. Neben dem üblichen Müll kam mancherlei Kurioses – angefangen bei einem verrotteten Eisernen Kreuz aus dem Jahr 1939 und einem 50-Euro-Schein bis zu Einkaufswagen, Fahrrädern oder Ampelanlagen-Teilen – beim Sammeln zum Vorschein. Aufs Neue ein Ärgernis waren unzählige Reifen und Reifenteile. Der IPA (International Police Association) „vermachten“ Unbekannte gar einen Katzen-Kratzbaum und eine aufgebrochene Kassette mit alten Dokumenten.



Aktion Sauberes Lüdenscheid Fotostrecke ansehen

Sowohl von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer als auch von STL-Werkleiter Andreas Fritz, die gemeinsam einige Sammelgruppen besuchten, gab’s für das bemerkenswerte Engagement der Lüdenscheider größtes Lob und ein dickes Dankeschön. „Wenn sich alle so verantwortlich einsetzen würden, bräuchten wir diesen Tag nicht“, meinte Sebastian Wagemeyer. Für alle, die mithalfen, gab’s Freikarten für’s Schwimmbad als Dank.



Aktion Sauberes Lüdenscheid © Jakob Salzmann

Im gesamten Stadtgebiet waren am Samstag fleißige Müllsammler zu finden – sei’s auf eigene Faust wie Maria Wilde („Das ist mir auch wichtig. Ich kann das nicht haben, wenn es so dreckig ist“) oder in Gemeinschaft wie die THR und die Adolf-Reichwein-Gesamtschule mit jeweils weit mehr als 100 Helfern. THR-Schulleiterin Christiane Langs-Blöink, die Schüler und Eltern einwies, meinte: „Wir sind in der Regel die, die es dreckig machen, also können wir es auch selber sauber machen.“ Wie viele andere beendete die große Schulgemeinschaft, die von Anfang an bei „Sauberes Lüdenscheid“ dabei ist, den Gemeinschaftseinsatz mit Grillen und gemütlichem Beisammensein.



Ob im Versetal, wo der Angelverein Forelle unterwegs war und Fluss sowie Ufer säuberte, am Autobahnzubringer Lüdenscheid-Süd und Umgebung – Einsatzgebiet einer ohnehin in Sachen Müllsammlung rührigen Geocaching-Community um Jana Rüster und Susanne Pathun – oder in Gevelndorf, wo Siegmund Heudecker vom TuS Oberrahmede mit 40 Helfern mehrere Stunden im Ortsteil und auf der „A45“, gemeint war die Altenaer Straße, im Einsatz war: Überall waren die Helfer engagiert und hoch motiviert bei der Sache.



„Zufällig“, wie Christian Ehm (1. Vorsitzender des Angelvereins) erzählte, fiel bei den Anglern in Brüninghausen die regelmäßige Flussreinigung diesmal mit dem Aktionstag zusammen. Zwei Fahrräder, Eisengitter vom Grill und vieles mehr holten die Angler aus dem Versebach. Dabei fielen ihnen auch etliche umgestürzte, im Wasser liegende Bäume auf.



Wie bei früheren Aktionen blieben auch die Pfadfinder der Pfarrei St. Medardus nicht untätig und gingen im Bereich Saunadorf, Stadion und Schwimmbad Nattenberg auf Müllsuche. Sehr viele Imbiss-Verpackungen wanderten hier in die Müllsäcke. Zudem hatte ein Unbekannter dort Lkw-Radkappen entsorgt.



Zu den kuriosesten Fundstücken des Familienzentrums Kindertraum am Vogelberg gehörten ein Schornstein, ein verrotteter Container und ein Einkaufswagen. 45 Kinder und 40 Eltern waren im Einsatz. „Wenn man klein anfängt und in der Schule weitermacht, fruchtet das vielleicht“, brachte Einrichtungsleiterin Claudia Okon Sinn und Zweck der Sammlung auf den Punkt.



Gezielt „grenzenlosem Müll“, wie Ulrike Rohlmann bekräftigte, rückten die Bienen-AG vom Staberg und Mitglieder des Vereins „Nachhaltig Leben in Lüdenscheid“ entlang der Bräuckenstraße Richtung Werdohl zu Leibe. Besonders dreckig und zugemüllt: der Lkw-Parkplatz kurz vor der Kreuzung. Dass viele Kinder sich zum Müllsammeln bewegen ließen, freute die rührige Lüdenscheiderin.



Nach getaner Arbeit ließ es sich die Agenda Gruppe Stadtpark, die voll des Lobes für die regelmäßigen STL-Säuberungen an der Boulebahn und im Stadtpark war, belegte Brötchen schmecken. Lachgas und ein roter Latexrock gehörten zur „Ausbeute“ der zehnköpfigen Gruppe um Peter Rosenberg.



Beim AC Lüdenscheid im ADAC an der Hohen Steinert schloss sich der Sammelaktion das Karttraining an. „Von Rutschen bis zu Altkleidersäcken“ reichten die unliebsamen Fundstücke, die Kinder und Erwachsene aus der Umlage entfernten.



Als „sehr gelungen“ bezeichnete Andreas Fritz die Aktion. Genaue Zahlen, wie viele Tonnen Müll gesammelt wurden, kann er erst am Montag nennen, wenn alle aufgestellten Container geleert und die Müllsäcke eingesammelt sind.